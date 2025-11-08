Patrika LogoSwitch to English

डबरा

एमपी में दो युवकों को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा, देखें VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के डबरा से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां दो युवकों को निर्वस्त्र करके बेल्ट से पीटा गया।

डबरा

Himanshu Singh

Nov 08, 2025

dabra news

MP News: मध्यप्रदेश के डबरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां गिजौर्रा थाना क्षेत्र के दो युवकों को निर्वस्त्र करके बुरी तरह पीटा गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो दो महीना पुराना बताया जा रहा है। जो कि रेत खदान के संचालन से जुड़ा है। इस पूरे मामले पर एसपी धर्मवीर यादव ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।

'बोल गुंडा कौन'

वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो युवकों के खेत में कपड़े उतरवाए गए। इसके बाद उल्टा लिटाया, फिर बेल्ट के सहारे बेरहमी से पीटा। इस दौरान युवक छोड़ने की बात कहते रहे। मगर पीटने वाले बोले 'बोल गुंडा कौन है।' साथ ही वीडियो में एक और युवक की आवाज रही है कि जो कि कह रहा है कि 'तुम पप्पू को गुंडा समझते थे, अब बताओ गुंडा कौन है।' मारपीट करने वाला बदमाश सतीश यादव फरार बताया जा रहा है।

इधर, ग्वालियर एसपी धर्मवीर यादव ने कहा कि वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सामने आने पर पुलिस का कहना है कि घटना करीब 1 साल पुरानी है। इसकी किसी ने शिकायत नहीं की थी इसलिए सामने नहीं आई अब वीडियो आया है तो उसकी तस्दीक की जा रही है। जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है। उनका पता लगाया जा रहा है। स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है।

एएसपी बोले- मामले की जांच करेंगे

एएसपी जयराज कुबेर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि घटना कहां की है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं। मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद ही कुछ भी कहना संभव होगा।

mp news

Updated on:

08 Nov 2025 05:32 pm

Published on:

08 Nov 2025 05:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / एमपी में दो युवकों को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा, देखें VIDEO

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

