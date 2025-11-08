एमपी में दो युवकों को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा, देखें VIDEO

वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो युवकों के खेत में कपड़े उतरवाए गए। इसके बाद उल्टा लिटाया, फिर बेल्ट के सहारे बेरहमी से पीटा। इस दौरान युवक छोड़ने की बात कहते रहे। मगर पीटने वाले बोले 'बोल गुंडा कौन है।' साथ ही वीडियो में एक और युवक की आवाज रही है कि जो कि कह रहा है कि 'तुम पप्पू को गुंडा समझते थे, अब बताओ गुंडा कौन है।' मारपीट करने वाला बदमाश सतीश यादव फरार बताया जा रहा है।



इधर, ग्वालियर एसपी धर्मवीर यादव ने कहा कि वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सामने आने पर पुलिस का कहना है कि घटना करीब 1 साल पुरानी है। इसकी किसी ने शिकायत नहीं की थी इसलिए सामने नहीं आई अब वीडियो आया है तो उसकी तस्दीक की जा रही है। जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है। उनका पता लगाया जा रहा है। स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है।