मिल गई मंजूरी…. 49 करोड़ में बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

MP News: मध्य प्रदेश की इस शहर में 49 करोड़ की लागत से दूसरा रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जिससे रोज़ाना के जाम से मिलेगी छुटकारा।

2 min read
Google source verification

डबरा

image

Akash Dewani

Oct 27, 2025

dabra railway overbridge construction traffic jam relief mp news

dabra railway overbridge construction traffic jam relief (फोटो- डेमो इमेज सोशल मीडिया)

railway overbridge construction: डबरा शहर के बढ़ते यातायात दबाव के चलते डबरा में अब दूसरा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनेगा। इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। 49 करोड़ रुपए की राशि का बजट ओवरब्रिज निर्माण को लेकर होना बताया गया है। ठाकुर बाबा मंदिर के पास गेट नंबर 394 पर यह दूसरा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इधर, दूसरा ओवरब्रिज बनने से शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा। (MP News)

संसद को खत लिखकर की थी मांग

शहर में लगातार यातायात के बढ़‌ते दबाव को देखते हुए और मंडी सीजन के दौरान शहर में जाम लगने लेकर शहर में दूसरा ओवरब्रिज निर्माण की मांग काफी दिनों से चली आ रही थी जो कि अब पूरी होने जा रही है। फरवरी 2025 को सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यह मांग की थी।

इसमें बताया गया था कि, रेलवे कॉसिंग ठाकुर बाबा मंदिर के पास एक अन्य वैकल्पिक मार्ग यानि, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जरुरी है। ताकि शहर का ट्रैफिक डायवर्ट हो सके। वर्तमान में शहर में जाम लगा रहता है। जरुरत को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यह मंजूरी प्रदान कर दी है।

रिंग रोड निर्माण से भी ट्रैफिक में होगा सुधार

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार व सडक दुर्घटनाएं रोकने को लेकर भी चार प्रमुख जगाहों पर रिंग रोड निर्माण को लेकर ठेका हो चुका है। अरु तिराहा, बिलौआ, सिकरौदा और कल्याणी तिराहा के पास रिंक रोड बनेगा। जबकि सिकरौदा चौराहे पर रिंग रोड निर्माण का काम शुरु हो गया है।

निर्माण की मिली मंजूरी- सांसद

दूसरे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर मंजूरी मिल गई है। शहर की यह महत्वपूर्ण मांग थी, दूसरा ओवरब्रिज बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। टेंडर प्रकिया भी हो चुकी है। ठाकुर बाबा मंदिर के पास बनेगा। पुराने ओवरब्रिज का मरमत भी जल्द शुरु होगा। - भारतसिंह कुशवाह, सांसद ग्वालियर

डबरा में गेट नंबर 394 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही ठेका प्रक्रिया की जाएगी। काफी दिन से मांग चली आ रही थी।- मनोज कुमार, पीआरओ रेलवे मंडल झांसी

दतिया-भितरवार जाने के लिए हो सकेगा उपयोग

दूसरा ओवरब्रिज बनने से डबरा मुय मार्ग से चीनोर भितरवार, दतिया व झांसी की ओर जाने वाले वाहन वहां से नहीं निकलते हुए उक्त ओवरब्रिज से होकर निकल सकेंगे। जिससे शहर का ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा और जाम से भी निजात मिल सकेगी।

पुराने ओवरब्रिज को भी मरमत की दरकार

45 साल पुराने ओवरब्रिज की मरमत की जरुरत है। करीब दो करोड़ का बजट पास है और ठेका भी हो गया है इसके बाद भी काम शुरु नहीं हो सका है। दो बारा रिवाइज बजट के लिए फिर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिसकी स्वीकृति का इंतजार है। (MP News)

Published on:

27 Oct 2025 03:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / मिल गई मंजूरी…. 49 करोड़ में बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

