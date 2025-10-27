मिल गई मंजूरी…. 49 करोड़ में बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

railway overbridge construction: डबरा शहर के बढ़ते यातायात दबाव के चलते डबरा में अब दूसरा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनेगा। इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। 49 करोड़ रुपए की राशि का बजट ओवरब्रिज निर्माण को लेकर होना बताया गया है। ठाकुर बाबा मंदिर के पास गेट नंबर 394 पर यह दूसरा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इधर, दूसरा ओवरब्रिज बनने से शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा। (MP News)