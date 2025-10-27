मेले में बर्बरता! युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, लोग बने तमाशबीन

madai mela fight video viral youth beaten mandla (फोटो- Patrika.com)
madai mela fight video viral: मंडला जिले के ग्राम सेमरखापा में रविवार को आयोजित मड़ई मेले के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मेले में चार से पांच युवकों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना वहीं मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक मिलकर एक युवक पर लात-घूंसे और मुक्कों से लगातार हमला कर रहे हैं। पिटाई के दौरान पीड़ित युवक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सभी लोग तमाशबीन बने रहे और घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों और सोशल मीडिया पर लोगों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। (MP News)
