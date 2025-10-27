मेले में बर्बरता! युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, लोग बने तमाशबीन

घटना का वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों और सोशल मीडिया पर लोगों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। (MP News)