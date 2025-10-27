बड़ी खबर: MP पुलिस पर जानलेवा हमला, टीम पर बरसे लाठी-डंडों, मोबाइल-पर्स भी लूटे

धारा 332 में सरकारी कर्मचारी को अपने कार्य से रोकने के लिए उस पर हमला या चोट पहुंचाना। सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना। धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर बल प्रयोग या हमला। सजा दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों। धारा 395 और 397 अगर लूट या जानलेवा हमला भी हुआ है, तो मामला डकैती या गंभीर लूट में दर्ज होता है। सजा 10 साल तक सख्त कैद से लेकर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। इस तरह के अपराध में आरोपी को कड़ी सजा दी जा सकती है।