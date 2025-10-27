MP के बुदनी में यादव समाज का बवाल! पुलिस के खिलाफ लगाए नारे, ये है कारण

अचानक पहुंचे करीब 200 लोगों ने थाने के सामने सड़क पर बैठक धरना देकर जमकर पुलिस, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। वही रोड जाम होने से आवाजही अलग प्रभावित हुई, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। (MP News)