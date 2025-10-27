Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

MP के बुदनी में यादव समाज का बवाल! पुलिस के खिलाफ लगाए नारे, ये है कारण

MP News: बुदनी में रात 1 बजे यादव समाज और बजरंग दल ने थाने का घेराव कर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। थाने के सामने 200 से अधिक लोगों ने दिया धरना।

2 min read
सीहोर

image

Akash Dewani

Oct 27, 2025

yadav community protest budni police station siege mp news

yadav community protest budni police station siege (फोटो- सोशल मीडिया)

Yadav Community Protest:मध्य प्रदेश के बुदनी शहर के मेन रोड महाराणा प्रताप चौराहा पर शनिवार को अतिक्रमण हटाने का विरोध करने के मामले में पुलिस ने जिन तीन लोगों माधव, नीलू, सरला यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था, उनकी रिहाई को लेकर यादव समाज, बजरंग दल ने रात 1 बजे थाने का घेराव कर दिया।

अचानक पहुंचे करीब 200 लोगों ने थाने के सामने सड़क पर बैठक धरना देकर जमकर पुलिस, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। वही रोड जाम होने से आवाजही अलग प्रभावित हुई, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। (MP News)

यादव समाज और बजरंग दल ने दिया धरना

परिजन ने आरोप लगाया कि बिना बताए दोनों बहनों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर आ गई, जो कि बहुत गलत बात है। इस दौरान नारेबाजी करते हुए वह दोनों को तत्काल छोड़ने पर अड़ गए। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि एसडीएम दिनेश सिंह तोमर, एसडीओपी रवि शर्मा को मोर्चा संभालना पड़ा।

उन्होंने नारेबाजी कर रहे लोगों को काफी समझाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक वह इसी तरह से डटे रहेंगे। हालांकि काफी देर बाद रविवार सुबह रिहा करने की बात पर पुलिस-प्रशासन और परिजन के बीच सहमति बनी, तब कही जाकर वापस लौटे।

डेढ़ लाख के मुचलके पर छोड़ा

एसडीएम दिनेश तोमर की कोर्ट में जमानतदारों ने जमानत के लिए दस्तावेज पेश किए। एसडीएम कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर तीनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। रिहाई आदेश लेकर परिजन भैरुंदा जेल पहुंचे, जहां से तीनों को छोड़ दिया।

धरना समाप्त होने के बाद शुरू हुआ आवागमन

धरने के समय सड़क पर वाहनों की लाइन लगने से आवागमन ठप हो गया था। कई लोग इनकी वजह से आगे नहीं निकल पाए और वह जाम खुलने का इंतजार करते रहे। धरना समाप्त होने के बाद पुलिस ने वाहनों को जैसे-तैसे आगे बढ़ाकर रास्ता खुलवाया, तब कही जाकर आवाजाही करने वाले लोगों ने काफी हद तक राहत की सांस ली।

एसडीएम ने कहा ये

जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया था उनको 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ दिया गया है। - विनेश सिंह तोमर, एसडीएम बुदनी

27 Oct 2025 10:11 am

