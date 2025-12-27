MP के स्कूल में हैवानियत? ठंड में बच्चों के कपड़े उतरवाए, शरीर पर तेल लगाया, फिर…

children stripped naked beaten in saint angela school sehore (फोटो- Patrika.com)
Children stripped naked: सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीकी जताखेड़ा में संचालित सेंट मार्टिन स्कूल (Saint Angela School) में बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। बच्चों के अभिभावको की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के घेराव कर प्रदर्शन किया। उसके बाद शिक्षा विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई तो अफसरों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। (MP News)
शिक्षा विभाग (Education Department) की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होमवर्क नहीं करने पर स्कूल में बच्चों के कपड़े उतरवाए जाते है। सिक्योरिटी गार्ड उनके शरीर पर ऑइल लगाता है और ड्राइवर स्कूल परिसर की सफाई करने के लिए मजबूर करता है। डीईओ संजय सिंह तोमर ने सेंट एजेल स्कूल के संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्कूल प्राचार्य समरीन खान, ड्राइवर अमर सिंह वर्मा, सिव जाफरी को बख बर्खास्त करने के आदेश दिए है।
जताखेड़ा स्थित सेंट मार्टिन स्कूल में कक्षा एक से 10वीं तक करीब 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। डीईओ तोमर ने बताया कि शिकायत मिलने पर शुक्रबार को जब स्कूल पहुंचे तो सामने आया कि सेंट मार्टिन स्कूल जताखेड़ा में संस्था में अध्ययनरत कक्षा 7वीं के छात्रों ने होमवर्क पूरा नहीं किया था। स्कूल में विद्यार्थियों के होमवर्क पूरा नहीं होने को लेकर कपड़े उतारे गए।
नवंबर के पहले रोजाना कपड़े उतरवाए जाते थे, गार्ड द्वारा ऑइल भी लगाया जाता था, उक्त प्राचार्य समरीन खान के कहने पर किया जाता था। प्राचार्य खान बच्चों की पिटाई भी करती थी और ड्राइवर द्वारा ग्राउंड में पूरे टाइम पत्थर बिनवाए जाते थे। स्कूल प्रबंधन बच्चों को प्रोजेक्ट में नंबर नहीं देने की धमकी देकर प्रताड़ित करता था. जिसे लेकर संस्था के संचालक पर एक लाख रुपए जुर्माना और प्राचार्य, सिक्योरिटी गार्ड व जुड़वरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं।
जताखेड़ा में संचालित सेंट मार्टिन स्कूल में विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने की बात सामने आते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बुलानी पड़ी। शिक्षा विभाग और राजस्य की टीम भी मामले की जांच कर रही है। अभिभावकों ने मंही थाना पुलिस को आवेदन देकर बच्चों को प्रताड़ित करने, मारपीट और कहाके की ठंड में कपड़े उत्तरवाकर अपमानित करने को लेकर एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।
सेंट मार्टिन स्कूल के मामले को लेकर सीएसपी अभिनंदना शर्मा ने बताया कि स्कूल में इस तरह की घटना होने की शिकायत मिलते ही मंडी थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस अभिभावकों के आवेदन की जांच कर रही है. अभी मामला जांच में है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, डीइओ संजय सिंह तोमर का कहना है कि स्कूल संचालक को सात दिन का समय दिया गया है. समय पर जुर्माना राशि एक लाख रुपए जमा नहीं कराई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की एक जिला स्तरीय टीम स्कूल की दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर जांच करेगी। (MP News)
