MP के स्कूल में हैवानियत? ठंड में बच्चों के कपड़े उतरवाए, शरीर पर तेल लगाया, फिर…

सेंट मार्टिन स्कूल के मामले को लेकर सीएसपी अभिनंदना शर्मा ने बताया कि स्कूल में इस तरह की घटना होने की शिकायत मिलते ही मंडी थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस अभिभावकों के आवेदन की जांच कर रही है. अभी मामला जांच में है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, डीइओ संजय सिंह तोमर का कहना है कि स्कूल संचालक को सात दिन का समय दिया गया है. समय पर जुर्माना राशि एक लाख रुपए जमा नहीं कराई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की एक जिला स्तरीय टीम स्कूल की दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर जांच करेगी। (MP News)