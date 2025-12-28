सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहा था शख्स, बाइक के साथ शरीर के उड़े चिथड़े

Sehore News : मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर के अंतर्गत आने वाले रामनगर गांव में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलती बाइक में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की भयावहता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि, सड़क पर चलती बाइक के साथ-साथ सवार युवक के भी चीथड़े उड़ गए। घटना के मौके पर पुलिस पहुंच गई है। वहीं, सुरुआती जांच में पता चला है कि, युवक बाइक पर भारी मात्रा में डेटोनेटर ले जा रहा था। तभी अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई।