सीहोर

सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहा था शख्स, बाइक के साथ शरीर के उड़े चिथड़े

Sehore News : घटनास्थल पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके चलते ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और क्षत विक्षत लाश देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सीहोर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 28, 2025

Sehore News

सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका (Photo Source- Patrika Input)

Sehore News : मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर के अंतर्गत आने वाले रामनगर गांव में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलती बाइक में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की भयावहता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि, सड़क पर चलती बाइक के साथ-साथ सवार युवक के भी चीथड़े उड़ गए। घटना के मौके पर पुलिस पहुंच गई है। वहीं, सुरुआती जांच में पता चला है कि, युवक बाइक पर भारी मात्रा में डेटोनेटर ले जा रहा था। तभी अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

ये हैरान कर देने वाला घटनाक्रम इछावर थाना क्षेत्र में सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम 30 वर्षीय सुखराम बरेला निवासी जमली बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर रामनगर जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि, मृतक कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था और कथित तौर पर भारी मात्रा में डेटोनेटर अपने साथ ले जा रहा था। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई।

डेटोनेटर जैसी विस्फोटक सामग्री की आशंका

घटनास्थल पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके चलते ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और क्षत विक्षत लाश देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल इलाके में घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्रित किए, तुरंत ही एफएसएल टीम को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में डेटोनेटर जैसी विस्फोटक सामग्री होने की आशंका जताई जा रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हालांकि इछावर थाना प्रभारी पंकज वाडेकर ने कहा कि विस्फोटक के प्रकार की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। इस घटना के बाद अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और इस्तेमाल को लेकर मामले की गहन जांच जारी है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 02:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहा था शख्स, बाइक के साथ शरीर के उड़े चिथड़े

