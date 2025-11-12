किसानों को आया गुस्सा, व्यापारियों को जूते-चप्पल से मारा, वीडियो वायरल

Bhitarwar Mandi Fight Video Viral: एमपी के भितरवार के कृषि उपज मंडी में मंगलवार को धान खरीदी के दामों को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी धान की कीमत जानबूझकर बहुत कम बता रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ किसानों ने गुस्से में आकर संबंधित व्यापारी की जूता-चप्पल से पिटाई कर दी। इस हंगामे से अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई व्यापारी जान बचाकर मंडी परिसर से भागते नजर आए। (mp news)