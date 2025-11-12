Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डबरा

किसानों को आया गुस्सा, व्यापारियों को जूते-चप्पल से मारा, वीडियो वायरल

MP News: भितरवार में धान के दाम को लेकर जबरदस्त हंगामा। किसानों ने नाराज होकर व्यापारियों की जूते-चप्पलों से पिटाई कर दी, पूरी घटना CCTV में कैद हुई।

2 min read
Google source verification

डबरा

image

Akash Dewani

Nov 12, 2025

bhitarwar mandi fight video viral farmers beat traders paddy prices mp news

bhitarwar mandi fight video viral (फोटो- सोशल मीडिया)

Bhitarwar Mandi Fight Video Viral: एमपी के भितरवार के कृषि उपज मंडी में मंगलवार को धान खरीदी के दामों को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी धान की कीमत जानबूझकर बहुत कम बता रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ किसानों ने गुस्से में आकर संबंधित व्यापारी की जूता-चप्पल से पिटाई कर दी। इस हंगामे से अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई व्यापारी जान बचाकर मंडी परिसर से भागते नजर आए। (mp news)

सीसीटीवी में कैद हुई घटना, किसानों ने की व्यापारियों से मारपीट

यह पूरी घटना मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे विवाद के दौरान कुछ किसान व्यापारियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जबकि कई व्यापारी मंडी से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद कृषि उपज मंडी समिति भितरवार के व्यापारी एकजुट होकर हड़ताल पर चले गए और खरीदी बंद कर दी गई।

इस बात की जानकारी लगने के बाद भितरवार एसडीएम राजीव समाधिया और मंडी सचिव नवीन चंद्र कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे। व्यापारियों को समझाया, जिस पर सभी व्यापारी बुधवार से डाक बोली लगाने को तैयार हो गए। साथ ही व्यापारियों ने मारपीट करने वाले उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर गिरतार करने की भी मांग की।

डाक बोली के दौरान शुरू हो गया विवाद

कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 400 से 500 धान की ट्रॉली लेकर किसान पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 बजे से धान की डाक बोली मंडी कर्मचारियों द्वारा लगाई जाती है। इसी दौरान ररुआ गांव निवासी किसान कल्लू रावत की 1718 धान की बोली व्यापारी संदीप साहू एवं गजेंद्र शर्मा 2200 रुपए प्रति क्विंटल लगाई, जिस पर उक्त किसान ने कहा कि मेरी 2600 रुपए से बोली शुरु की जाए।

इसी बात को लेकर किसान और व्यापारी के विवाद होना शुरु हो गया। किसान कल्लू रावत और उसके साथ आए संजू साहू, कल्लू साहू, भूरा साहू आदि ने जूते चप्पलों से मारपीट कर दी। पत्थर भी फेंके। जिसके चलते मंडी में अफरा-तफरी मच गई और कई व्यापारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए।

व्यापारियों ने हड़ताल कर बंद कर दी खरीदी

मंगलवार की दोपहर डाक बोली के दौरान तकरीबन 12 बजे किसान द्वारा व्यापारी की मारपीट करने के बाद सभी व्यापारी एकत्रित हो गए और मंडी में हड़ताल करते हुए खरीदी बंद कर दी। जिसके चलते लगभग मंडी में पहुंची 400 से 500 धान की ट्रॉली में से मात्र 150 के लगभग ट्रॉली की ही धान की तौल हो सकी।

मंडी सचिव नवीनचंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि किसान व एक व्यापारी के बीच विवाद हुआ। मारपीट का मामला सामने आया है। व्यापारियों ने हड़ताल कर दी। सभी व्यापारियों को समझाया गया, वह मान गए हैं। बुधवार से खरीदी होगी।

व्यापारी थाने पहुंचे

मारपीट की घटना के बाद कुछ व्यापारी पुलिस थाने भी पहुंचे जहां व्यापारियों दवारा उपरोक्त मारपीट करने वाले किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने के संबंध में ज्ञापन देने की बात कही गई। थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि व्यापारियों द्वारा अभी कोई आवेदन नहीं दिया गया है। अगर कोई आवेदन आता है, तो कार्रवाई की जाएगी। (mp news)

ये भी पढ़ें

MP के रामराजा मंदिर में बड़ा हादसा! यूपी से आई महिला की जली साड़ी, बुरी तरह झुलसी
टीकमगढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 12:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / किसानों को आया गुस्सा, व्यापारियों को जूते-चप्पल से मारा, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में दो युवकों को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा, देखें VIDEO

dabra news
डबरा

मिल गई मंजूरी…. 49 करोड़ में बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

dabra railway overbridge construction traffic jam relief mp news
डबरा

MP में कुत्ते के बाद ‘सांड’ का आतंक, हफ्ते भर में 8 लोग घायल, एक की मौत

dabra bull attack killed youth four injured mp news
डबरा

पार्वती नदी में लगातार हो रहे विस्फोट, सैकड़ों मछलियां मरी, डैम भी हो रहा डैमेज

Fish mafia Dynamite Blasting Parvati River Bhitarwar mp news
डबरा

सिंध नदी के पुल पर मिली व्यापारी की स्कूटी, डिग्गी में मिली कॉपी में लिखा था…

DABRA
डबरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.