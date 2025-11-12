MP के रामराजा मंदिर में बड़ा हादसा! यूपी से आई महिला की जली साड़ी, बुरी तरह झुलसी

आग लगने की इस खबर से मंदिर में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों व मंदिर स्टाफ ने महिला को बचाया। 108 एंबुलैंस से घायल महिला को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला झांसी उत्तरप्रदेश की निवासी बताई गई है, जो अपने परिजनों के साथ भगवान के दर्शन के लिए झांसी से ओरछा आई थी। 108 एंबुलेंस कर्मचारी भगवत नारायण मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे एक महिला की साड़ी में आग लग गई। इस घटना में महिला चंपा देवी चौहान निवासी झांसी घायल हो गई।