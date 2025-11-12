MP के रामराजा मंदिर में बड़ा हादसा! यूपी से आई महिला की जली साड़ी, बुरी तरह झुलसी

woman burnt during darshan in ramraja mandir orchha (फोटो- सोशल मीडिया)
Ramraja Mandir Fire Incident:निवाड़ी जिले में ओरछा धाम के रामराजा मंदिर में दीपक से आग लगने के कारण एक महिला के बुरी तरह झुलसने का मामला सामने आया है। एक महिला मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गई, मंदिर में रेलिंग के पास जल रहे दीपक से महिला की साडी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और इस घटना में महिला बुरी तरफ से झुलस गई। (mp news)
आग लगने की इस खबर से मंदिर में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों व मंदिर स्टाफ ने महिला को बचाया। 108 एंबुलैंस से घायल महिला को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला झांसी उत्तरप्रदेश की निवासी बताई गई है, जो अपने परिजनों के साथ भगवान के दर्शन के लिए झांसी से ओरछा आई थी। 108 एंबुलेंस कर्मचारी भगवत नारायण मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे एक महिला की साड़ी में आग लग गई। इस घटना में महिला चंपा देवी चौहान निवासी झांसी घायल हो गई।
मौके पर मौजूद महिला के परिजनों व दर्शनार्थियों ने बताया कि मंदिर में रेलिंग के पास दीपक जल रहा था दीपक से महिला की साड़ी में आग लग गई और महिला आग से झुलस गई। सूचना मिलते ही मंदिर में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल आग को बुझाया। सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में मौजूद 108 एंबुलेंस के ईएमटी कमलेश अहिरवार व पायलट कीरत घोष द्वारा घायल महिला को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। (mp news)
