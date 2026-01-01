फिंगर लगवाकर पर्ची निकाली, लेकिन नहीं दिया राशन

सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों को दो माह से नहीं मिला राशन
टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत फ तेहकाखिरक के बिजरोठा गांव में संचालित उचित मूल्य दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाला निशुल्क राशन पिछले दो माह से वितरित नहीं किया गया। आरोप है कि दुकान संचालक ने उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाकर मशीन से पर्ची तो निकाल ली, लेकिन राशन नहीं दिया। इससे परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने जतारा एसडीएम संजय दुबे को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि बिजरोठा गांव के लिए स्वीकृत उचित मूल्य की दुकान फ तेहकाखिरक के बजाय करीब 10 किमी दूर गरौली गांव से संचालित की जा रही है। यह दुकान दुर्गेश नंदिनी आपूर्ति ईंधन उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित है। आरोप है कि यहां लगातार गड़बडि़य़ां की जा रही है और उपभोक्ताओं को उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो माह से उपभोक्ता अपनी पर्ची लेकर दुकान के चक्कर काट रहे है। लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा। फिंगरप्रिंट लगने और मशीन से वितरण पर्ची निकलने के बावजूद राशन न मिलना गंभीर जांच का विषय है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के संरक्षण में उचित मूल्य दुकानों के संचालक मनमानी कर रहे है। जतारा विधानसभा क्षेत्र में राशन माफि या खुलेआम प्रशासन को चुनौती देकर गरीबों का राशन डकार रहे है। जिससे उपभोक्ता अत्यंत परेशान है।
ज्ञापन देने वालों में शिवचरण कुशवाहा, निशांत अहिरवार, शिवम प्रजापति, अर्जुन नापित, सरोज विश्वकर्मा, गुल्ली रैकवार, अशोक, अमित तिवारी, शहीद खान, पवन कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, सत्येंद्र प्रजापति, गिरधारी लाल कुशवाहा, जितेंद्र नापित, नीरज प्रजापति, अंशुल सेन, रामलाल सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे।
राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच तहसीलदार द्वारा कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संजय दुबे, एसडीएम जतारा।
राशन दुकान दूसरे गांव से संचालित की जा रही है। इस संबंध में एसडीएम को पत्र लिखा गया है। राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की भी विभागीय जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कुलदीप मौर्य, जिला खाद्य अधिकारी टीकमगढ़।
