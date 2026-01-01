फिंगर लगवाकर पर्ची निकाली, लेकिन नहीं दिया राशन

टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत फ तेहकाखिरक के बिजरोठा गांव में संचालित उचित मूल्य दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाला निशुल्क राशन पिछले दो माह से वितरित नहीं किया गया। आरोप है कि दुकान संचालक ने उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाकर मशीन से पर्ची तो निकाल ली, लेकिन राशन नहीं दिया। इससे परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने जतारा एसडीएम संजय दुबे को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।