18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

12.50 लाख की चोरी को 70 हजार का बताना और बिना जांच खात्मा लगाना पड़ा पुलिस को भारी

न्यायालय ने खात्मा आदेश किया वापस, लापरवाह थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को दिए आदेश टीकमगढ़/ओरछा. चोरी के एक मामले में पुलिस को सही रिपोर्ट दर्ज न करना और बिना जांच के ही खात्मा लगाना भारी पड़ गया है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा लगाए गए खात्मा आदेश को वापस करने के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Anil Kumar Rawat

Mar 18, 2026

ओरछा। पुलिस थाना ओरछा।

ओरछा। पुलिस थाना ओरछा।

न्यायालय ने खात्मा आदेश किया वापस, लापरवाह थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को दिए आदेश

टीकमगढ़/ओरछा. चोरी के एक मामले में पुलिस को सही रिपोर्ट दर्ज न करना और बिना जांच के ही खात्मा लगाना भारी पड़ गया है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा लगाए गए खात्मा आदेश को वापस करने के साथ ही लापरवाही ओरछा थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक एवं आईजी सागर को निर्देश दिए है। विदित हो कि अधिकांश चोरियों के मामले में पुलिस इसी प्रकार की लापरवाही करती है। दरअसल ओरछा निवासी अधिवक्ता पूनम आनंद 13 अक्टूबर 2024 को अपनी मां की तबियत खराब होने पर उन्हें दिखाने के लिए जबलपुर गई थी। 16 अक्टूबर 2024 की सुबह 7-8 बजे उनके पड़ौसी बंटी शर्मा ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही वह अपनी कार से घर के लिए वापस निकली और बंटी शर्मा ने वीडियो कॉल करके उन्हें घर की िस्थति बताई। साथ ही बंटी ने बताया कि जब तक वह नहीं आएंगी और आवेदन नहीं देगी पुलिस अंदर जाकर जांच नहीं करेगी। इस पर उन्होंने एक आवेदन लिखकर बंटी शर्मा के साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी जगतपाल सिंह को व्हाट्स एप पर भेजा और कार्रवाई करने का निवेदन किया। उन्होंने अपने आवेदन में साफ बताया था कि उनके घर में 12.50 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वह ओरछा आकर अपनी तबियत खराब होने के बाद भी वह थाने गई तो थाना प्रभारी जगतपाल सिंह ने कहा कि वह उनके भाई के दोस्त और पूरी मदद करेंगे। इस पर उन्होंने पूनम आनंद से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए और 24 घंटे में चोरों का पता लगाने का आश्वासन दिया।

70 हजार के सामान की दर्ज की एफआईआर

पूनम आनंद ने बताया कि अगले दिन जब उन्होंने एफआईआर देखी तो उसमें 70 हजार रुपए की चोरी दर्ज थी। इस पर उन्होंने फिर से आवेदन दिया तो पुलिस वाले उनका मजाक उड़ाने लगे कि आप वकील होकर ऐसी गलती कैसे कर सकती है। साथ ही यह लोग मानसिक रूप से परेशान करते रहे। इस मामले में न तो पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जांच की और न ही पीएसटीएन डाटा से चोरों की तलाश करने का प्रयास किया। साथ ही मामले में खात्मा लगा दिया था।

न्यायालय ने कहा कि यह न्याय प्रशासन पर गंभीर सवाल

पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर ओरछा न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश भगवती ने गंभीर सवाल उठाते हुए इसे न्याय प्रशासन पर गंभीर आघात बताया है। साथ ही कहा कि यदि पुलिस चोरी जैसे प्रकरण में गंभीरता से विवेचना करती तो इसका खुलासा किया जा सकता था। ऐसे में न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा लगाए गए खात्मा के आदेश को वापस करने के साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी जगतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस महानिदेशक एवं आईजी सागर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

police

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 05:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / 12.50 लाख की चोरी को 70 हजार का बताना और बिना जांच खात्मा लगाना पड़ा पुलिस को भारी

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले सिंधिया तय कर लें कि चंबल में वह ज्यादा मजबूत है या नरेंद्र सिंह तोमर: अजय सिंह

टीकमगढ़। मीडिया से चर्चा करते अजय सिंह।
टीकमगढ़

रोगी कल्याण समिति से भरा जा रहा अधिकारियों का जुर्माना और बनाया जा रहा अटल सभागार

distric hospital
टीकमगढ़

MP के इन इलाकों में भी बिछेगी रेल लाइन, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू की पहल

New Railway line construction in these areas Jyotiraditya Scindia initiative MP News
टीकमगढ़

MP News: भतीजे ने चाचा के घर में ट्रैक्टर चढ़ाया, दीवार टूटने से परिजन दबे

tikamgarh news
टीकमगढ़

एसपी का एक्शन, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

tikamgarh
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.