सुजारा बांध परियोजना की पाइप लाइन लीकेज से किसान की फ सल बर्बाद

किसानों ने बताया कि नहर पहले ही देरी से चालू की गई थी। मजबूरी में किसानों ने कुएं और बोर से सिंचाई कर फ सल तैयार कर ली थी। इसके बाद जब नहर में दबाव के साथ पानी छोड़ा गया तो पहले से खराब जॉइंट ने बड़ा रूप ले लिया और लीकेज से भारी तबाही मच गई। घटना से आक्रोशित किसानों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।