बान सुजारा बांध की अंडरग्राउंड पाइप लाइन फू टी, पानी के बहाव से 50 बीघा से अधिक गेहूं की फ सल बर्बाद

बोवाई से पहले सुधार की मांग, जिम्मेदारों ने नहीं सुनी
टीकमगढ़ बान सुजारा बांध परियोजना के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते बम्होरीकलां क्षेत्र में करीब 50 बीघा से अधिक क्षेत्र में बोई गई गेहूं की फ सल पूरी तरह खराब हो गई। किसानों का आरोप है कि बोवाई से पहले ही उन्होंने अंडर ग्राउंड पाइप लाइन के सुधार की मांग की थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन बांध की बड़ी अंडर ग्राउंड पाइप लाइन फू ट गई। जिससे खेतों में पानी भर गया और फ सलें नष्ट हो गईं।
किसानों का कहना था कि पाइप लाइन फ ूटने के बाद खेत तालाब में तब्दील हो गए। लगातार तीन दिनों तक पानी बहता रहा। जिससे गेहूं की फ सल पीली पड़ गई और कई स्थानों पर पूरी तरह सड़ गई। किसानों का कहना है कि तीन दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन जाकर लाइन को बंद किया गया। तब तक भारी नुकसान हो चुका था।
पाइप लाइन फ ूटने से खेतों के बीच बड़ा नाला बन गया। जिसकी मिट्टी बहकर गेहूं के पौधों पर चढ़ गई। इससे कई खेतों में फ सल पूरी तरह मिट्टी में दब गई। वहीं आगे पानी का बहाव रुक जाने से अन्य किसानों की सिंचाई भी प्रभावित हुई है। जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई है।
किसानों का कहना है कि घटना की सूचना सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल दी गई, लेकिन तीन दिन तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और उनका गुस्सा विभागीय अधिकारियों पर फू ट रहा है।
किसान किसान रोहित घोष, मुकेश रजक, अखिलेश रजक, राकेश रजक, पुष्पेंद्र घोष ने बताया कि पाइप लाइन फू टने से लगातार तीन दिन तक खेतों में पानी भरा रहा। जिससे गेहूं की फ सल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी और कड़ी मेहनत से रबी सीजन की फ सल तैयार की थी। अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन सिंचाई के लिए जैसे ही बान सुजारा बांध परियोजना की अंडर ग्राउंड पाइप लाइन चालू की गई। बड़ी लाइन फूट ने से पानी का तेज बहाव हो गया और मेहनत पर पानी फि र गया। किसानों ने स्थाई रूप से पाइप लाइन का सुधार कराए जाने और खराब हुई फ सलों का मुआवजा देने की मांग की है।
बान सुजारा बांध परियोजना के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। जिन किसानों की फ सलें खराब हुई है, उनका सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग