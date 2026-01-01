बान सुजारा बांध की अंडरग्राउंड पाइप लाइन फू टी, पानी के बहाव से 50 बीघा से अधिक गेहूं की फ सल बर्बाद

किसान किसान रोहित घोष, मुकेश रजक, अखिलेश रजक, राकेश रजक, पुष्पेंद्र घोष ने बताया कि पाइप लाइन फू टने से लगातार तीन दिन तक खेतों में पानी भरा रहा। जिससे गेहूं की फ सल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी और कड़ी मेहनत से रबी सीजन की फ सल तैयार की थी। अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन सिंचाई के लिए जैसे ही बान सुजारा बांध परियोजना की अंडर ग्राउंड पाइप लाइन चालू की गई। बड़ी लाइन फूट ने से पानी का तेज बहाव हो गया और मेहनत पर पानी फि र गया। किसानों ने स्थाई रूप से पाइप लाइन का सुधार कराए जाने और खराब हुई फ सलों का मुआवजा देने की मांग की है।