हिंदू एकता यात्रा के बीच बड़ी खबर, धीरेंद्र शास्त्री से मिलवाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो

woman alleged she was raped in the name of meeting Dhirendra Shastri (फोटो- सोशल मीडिया)
Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली से वृन्दावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा (Sanatan Hindu Ekta Yatra) कर रहे हैं। वहीं, उनके गृह जिले छतरपुर में उनके नाम पर एक जघन्य घटना घटी है। यहां बाबा धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात कराने का झांसा देकर एक महिला के साथ ठगी, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
27 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम शिष्य कॉलोनी निवासी महेंद्र दुबे ने खुद को धाम का सक्रिय शिष्य बताते हुए उसे धीरेंद्र शास्त्री से मिलवाने का भरोसा दिलाया। इस बहाने उसने महिला से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से करीब ढाई लाख रुपए की वसूली की।
महिला के अनुसार, आरोपी ने विवाह का झूठा वादा कर उसे अपने जाल में फंसा लिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने चोरी-छिपे आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमक देकर आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा और पैसे वसूलता रहा।
पीड़िता ने बताया कि शनिवार रात महेंद्र ने उसे बड़े बगराजन क्षेत्र में बुलाकर वीडियो डिलीट करने का बहाना किया। जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और उसका मोबाइल फोन, गले की चेन और कान की बाली छीन ली। घटना के बाद महिला ने सिटी कोतवाली थाने में मारपीट और धमकी की शिकायत दर्ज कराई, जबकि सिविल लाइन थाने में दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट की हैं। (mp news)
महिला की रिपोर्ट पर आरोपी महेंद दुबे के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और अन्य चाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई।- सतीश सिंह, प्रभारी, सिविल लाइन थाना
