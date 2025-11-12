हिंदू एकता यात्रा के बीच बड़ी खबर, धीरेंद्र शास्त्री से मिलवाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली से वृन्दावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा (Sanatan Hindu Ekta Yatra) कर रहे हैं। वहीं, उनके गृह जिले छतरपुर में उनके नाम पर एक जघन्य घटना घटी है। यहां बाबा धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात कराने का झांसा देकर एक महिला के साथ ठगी, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।