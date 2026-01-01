नया बस स्टैंड का रैन बसेरा बना लापरवाही का अड्डा, सीसीटीवी बंद, शौचालय के दरवाजे टूट

बुधवार की दोपहर १२.०२ बजे पत्रिका टीम ने रैन बसेरा और यात्री प्रतीक्षालय की लाइव पड़ताल की। जहां हर कदम पर सिस्टम की पोल खुलती चली गई। खुले पलंग, पुरानी बैडशीट, नाम मात्र की निगरानी दिखाई दी। इनकी सुरक्षा के लिए दो कर्मचारी मौजूद मिले। अंदर देखा तो 25 पुरुष पलंग पूरी तरह खाली थे, जबकि ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। पलंगों पर पड़ीबैडशीटें इतनी पुरानी कि बदली न जाने की कहानी खुद बयां कर रही थी। वहां की एलईडी टीवी चालू जरूर थी, लेकिन व्यवस्थाएं सही नहीं थी।