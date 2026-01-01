नया बस स्टैंड का रैन बसेरा बना लापरवाही का अड्डा, सीसीटीवी बंद, शौचालय के दरवाजे टूट

कागजों में सुविधाएं हकीकत में बदहाल
टीकमगढ़ सरकारी फ ाइलों में सुविधायुक्त बताया जाने वाला नया बस स्टैंड स्थित निशुल्क रैन बसेरा जमीनी हकीकत में अव्यवस्थाओं का नमूना बन चुका है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2015-16 से संचालित इस आश्रय स्थल में न तो सुरक्षा है न स्वच्छता और न ही बुनियादी सुविधाओं की निगरानी।
बुधवार की दोपहर १२.०२ बजे पत्रिका टीम ने रैन बसेरा और यात्री प्रतीक्षालय की लाइव पड़ताल की। जहां हर कदम पर सिस्टम की पोल खुलती चली गई। खुले पलंग, पुरानी बैडशीट, नाम मात्र की निगरानी दिखाई दी। इनकी सुरक्षा के लिए दो कर्मचारी मौजूद मिले। अंदर देखा तो 25 पुरुष पलंग पूरी तरह खाली थे, जबकि ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। पलंगों पर पड़ीबैडशीटें इतनी पुरानी कि बदली न जाने की कहानी खुद बयां कर रही थी। वहां की एलईडी टीवी चालू जरूर थी, लेकिन व्यवस्थाएं सही नहीं थी।
पत्रिका टीम दोपहर 12.14 बजे शौचालयों की ओर बढ़ी तो हालात और चिंताजनक मिले। 8 शौचालयों में से 4 पूरी तरह बेकार पड़े थे। टूटे दरवाजे, रस्सियों और तारों से बंधे गेट, मानो वर्षों से किसी ने झांककर भी नहीं देखा हो। बताया गया कि यह स्थिति सालों से ऐसी ही है, शिकायतें हुईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।
आश्रय में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगाया गया था। लेकिन वह सालों से बंद पड़ा है। उनके बटनों में जंग और केबले निकली पड़ी थी। टंकी से जोडऩे वाली आरओ लाइन भी निकली थी। टंकी से जोड़ अधूरा और सिस्टम पूरी तरह बंद था।
नया बस स्टैंड का आश्रय स्थल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वर्ष २०१५-१६ से निशुल्क नगरपालिका द्वारा संचालित के चारों ओर सीसीटीवी कैमरों से लैस था। मानो ऐसा लगता था कि आश्रय स्थल की सुरक्षा सबसे अच्छी है। इसके अंदर जाकर तो स्क्रीन पर सिर्फ दो ही सीसीटीवी कैमरे चालू दिखाई दे रहे थे। बाकी आठ कैमरे बंद थे।
नया बस स्टैंड से २५० के करीब यात्री बसों का संचालन होता है। यहां पर बेहतर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण किया गया है। यात्रियों के लिए टीवी भी रखी है। लेकिन सभी शोपीस है। डिब्बा बनी टीवी और कुर्सियां अव्यवस्थित पड़ी है। पर्स पर गंदगी फैली पड़ी है। जहां पर यात्रियों ने आना बंद कर दिया है।
आश्रय स्थल रैन बसेरा रात्रि १२ बजे तक खुलता है। यह निशुल्क है और बाहर के सबसे अधिक लोग आते है। पहचान के लिए आधार कार्ड के साथ अन्य दस्तावेज रख लेते है। सीसीटीवी कैमरा चालू है, लेकिन स्क्रीन पर बंद है और आरओ के कनेक्शन नहीं है। शौचालय के गेट टूटे है। इनके सुधार के लिए प्रभारी को बोला गया है।
रैन बसेरा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए टेंडर निकाला गया है। सीसीटीवी कैमरा, टाइल्स, शौचालय गेट, रंगाई पुताई की जाएगी। जल्द ही सुधार कार्य किए जाएंगे।गिरीश सोनी,
