New Year 2026: MP की पर्यटन नगरी में बनेगा ‘5 क्विंटल का महाप्रसाद’, VIP दर्शन सख्त

5 Quintal Mahaprasad: भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान की पूजा-अर्चना और दर्शन से करना शुभ माना जाता है। नया साल भी इसी परंपरा का प्रतीक है। नए वर्ष में लोग नई उम्मीदों, उमंगो और खुशियों के साथ जीवन की नई शुरुआत करेंगे। जहां एक ओर नववर्ष (New Year 2026 celebration) का स्वागत पार्टी, पिकनिक और मनोरंजन के माध्यम से किया जाता है। वहीं बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी है जो नए साल की पहली सुबह भगवान की आराधना कर अपने जीवन को सुख-समृद्धि और शांति से भरने की कामना करते हैं। (MP News)