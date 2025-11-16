MP के रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी, ताबड़तोड़ हमले से एक की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

डबरा रेलवे स्टेशन पर करीब चार साल से कैमरे बंद हैं। जिसकी वजह से यह घटना सीसीटीवी में कैद नहीं हो सकी। उधर इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत है। वहीं अब रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षित नहीं हैं। इस वजह से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि डबरा रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल है। स्टेशन का विस्तार कार्य भी चल रहा है, लेकिन डबरा स्टेशन की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। पूर्व में जीआरपी द्वारा ही कैमरे लगाए गए थे। लेकिन निर्माण कार्य के चलते तार टूटने आदि कारणों से आज यह बंद पड़े है।