MP के रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी, ताबड़तोड़ हमले से एक की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

dabra railway station knife attack (फोटो- सोशल मीडिया)
Knife Attack:एमपी के डबरा रेलवे स्टेशन (Dabra Railway Station) के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर कुछ लोगों ने शनिवार की शाम करीब 5 बजे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने युवक के पेट पर चाकू से वार किए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उधर जब युवक को बचाने के लिए उसके दोस्त आगे बढ़े, तो हमलावरों ने उन्हें भी घायल कर दिया।
इस घटना में तीन लोग घायल हो गए है। इधर, जीआरपी और आरपीएफ ने तीन हमलावारों को पकड़ लिया है। शव को पीएम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर रखवाया गया है। दो दिन पहले मृतक और हमलावारों के बीच विवाद हुआ था। इसी पुराने विवाद को लेकर यह घटना हुई है। (mp news)
संदीप जाटव (18) पुत्र राजेन्द्र जाटव निवासी जवाहर कॉलोनी जो कि अपने साथी मनोज जाटव (16) पुत्र दामोदर, सिद्वार्थ जाटव और उमेश जाट (22) पुत्र गजेन्द्र निवासीगण जवाहर कॉलोनी यह सभी वडोदरा शहर जा रहे थे। जहां पर यह लोग विवाह समारोह में कुक लेबर का काम करते हैं। बड़ोदरा जाने के लिए यह सभी शुकवार की शाम 5 बजे डबरा रेलवे स्टेशन पहुंचे।
चंबल एक्सप्रेस ट्रेन से ग्वालियर जाने को लेकर प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी 4 से 5 युवक आए और संदीप पर चाकू से हमला करना शुरु कर दिया। इस दौरान संदीप को बचाने के चक्कर में उन लोगों ने मनोज, सिद्धार्थ पर भी चाकू से वार किया, जबकि संदीप के पेट पर एक युवक ने चाकू से इतना तेज वार किया कि उसकी आंते बाहर निकल आईं। हालांकि एंबुलेंस से संदीप सहित अन्य घायल दोस्तों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर डॉक्टर ने संदीप जाटव को मृत घोषित कर दिया।
डबरा रेलवे स्टेशन पर करीब चार साल से कैमरे बंद हैं। जिसकी वजह से यह घटना सीसीटीवी में कैद नहीं हो सकी। उधर इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत है। वहीं अब रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षित नहीं हैं। इस वजह से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि डबरा रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल है। स्टेशन का विस्तार कार्य भी चल रहा है, लेकिन डबरा स्टेशन की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। पूर्व में जीआरपी द्वारा ही कैमरे लगाए गए थे। लेकिन निर्माण कार्य के चलते तार टूटने आदि कारणों से आज यह बंद पड़े है।
डबरा रेलवे स्टेशन का राजस्व भी अच्छा है। माल भाड़े के रूप में भी राजस्व अच्छा मिलता है। 30 से अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज है। इसके बाद भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रबंधन गंभीर नहीं है।
जीआरपी प्रभारी साहबसिंह गुर्जर ने बताया कि घटना करने के बाद भाग रहे तीन हमलावरों को पकड़ लिया है। जिसमें रवि जाटव पुत्र हाकिम, अंश जोशी पुत्र सुरेश और विशाल जाटव पुत्र दिलीप निवासीगण जवाहर कॉलोनी डबरा शामिल हैं। पुलिस द्वारा दो दिन पहले हुआ विवाद घटना कारण बताया गया है।
गुर्जर ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद यह लोग भाग रहे थे। इसमें से तीन आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ की जा रही है। फिलहाल प्रथम दृष्टया पूछताछ में इन लोगों के बीच दो दिन पहले विवाद का मामला सामने आया है। लेकिन क्या विवाद था, पता लगाया जा रहा है। अगले दिन पोस्टमार्टम होगा। स्टेशन के कैमरे निर्माण कार्य होने के चलते तब से ही बंद हैं।
यह सभी दोस्त बड़ोदरा में विवाह समारोह में कुक लेबर का काम करते हैं। फिलहाल कोई काम नहीं होने के चलते संदीप व उसके तीनों साथी एक माह पहले डबरा अपने घर आए थे। शुकवार को यह सभी साथी बड़ोदरा के लिए निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। मनोज के पीछे चाकू मारा है, सिद्धार्थ भी चाकू लगने से घायल हुआ है। (mp news)
