‘जूता मारूंगा, देखना क्या करता हूं…’, सरपंच ने महिला तहसीलदार को दी धमकी!

पुलिस को दिए आवेदन में तहसीलदार सारिका रावत (Tehsildar Sarika Rawat) ने बताया कि सरपंच बसोरीलाल यादव (Sarpanch Basorilal Yadav) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 14 नंबर को ग्राम सलैयाफाटक में श्मशान की भूमि का सीमांकन करने दल बनाया गया था। मौके पर दल पहुंचा तो अनावेदक की पत्नी द्वारा हाथ में जहर लेकर जहर खाने की धमकी दी गई। जिससे भूमि से अनावेदक को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। मौके पर पुलिस प्रशासन उपस्थित नहीं था। इसके बाद दोपहर दो बजे सरपंच बसोरीलाल तहसील कार्यालय पहुंचा और मुझसे कहा कि तुम्हारा राज चल रहा है। मैं राजस्व विभाग का पुतला बनाकर जूता जूता मारूंगा अब में देखना तुम लोगों का क्या करता हूं। सरपंच द्वारा उत्तेजित होकर बार-बार धमकी दी गई।