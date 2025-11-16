‘जूता मारूंगा, देखना क्या करता हूं…’, सरपंच ने महिला तहसीलदार को दी धमकी!

sarpanch threatens female in Sleemanabad Tehsil Court (फोटो- सोशल मीडिया)
Sarpanch threatens female Tehsildar: एमपी के कटनी जिले के स्लीमनाबाद तहसील न्यायालय (Sleemanabad Tehsil Court) में ग्राम सलैया फाटक सरपंच ने महिला तहसीलदार के साथ जमकर अभद्रता की। सरपंच ने महिला अधिकारी को जूता मारने और देख लेने की धमकी दी। तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया है। (mp news)
पुलिस को दिए आवेदन में तहसीलदार सारिका रावत (Tehsildar Sarika Rawat) ने बताया कि सरपंच बसोरीलाल यादव (Sarpanch Basorilal Yadav) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 14 नंबर को ग्राम सलैयाफाटक में श्मशान की भूमि का सीमांकन करने दल बनाया गया था। मौके पर दल पहुंचा तो अनावेदक की पत्नी द्वारा हाथ में जहर लेकर जहर खाने की धमकी दी गई। जिससे भूमि से अनावेदक को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। मौके पर पुलिस प्रशासन उपस्थित नहीं था। इसके बाद दोपहर दो बजे सरपंच बसोरीलाल तहसील कार्यालय पहुंचा और मुझसे कहा कि तुम्हारा राज चल रहा है। मैं राजस्व विभाग का पुतला बनाकर जूता जूता मारूंगा अब में देखना तुम लोगों का क्या करता हूं। सरपंच द्वारा उत्तेजित होकर बार-बार धमकी दी गई।
थाना प्रभारी सुदेश कुमार सुवन ने बताया कि तहसीलदार स्लीमनाबाद सारिका रावत के शिकायत पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सलैया फाटक सरपंच बसोरी लाल यादव उर्फ आफतलाल यादव पिता कौराई यादव निवासी पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी तत्कालीन नायब तहसीलदार मौसमी केवट के साथ ऐसी ही अभद्रता का मामला दिसंबर 2023 प्रकाश में आया था। जिसके बाद नायब तहसीलदार मौसमी केवट के शिकायत पत्र पर सरपंच पर प्रकरण दर्ज हुआ था। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग