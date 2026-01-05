शुद्ध पेयजल को लेकर निगरानी: शहरभर में पाइप लाइनों की जांच और सैंपलिंग तेज

कटनी. इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई दुखद घटना ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों को सतर्क कर दिया है। इसी कड़ी में नगर निगम प्रशासन ने शहर में स्वच्छ, सुरक्षित और मानक अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। जलप्रदाय व्यवस्था की न केवल समीक्षा की जा रही है, बल्कि फील्ड स्तर पर सघन जांच, सुधार और निगरानी भी शुरू कर दी गई है।

प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा ने बताया कि जलप्रदाय शाखा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यक बैठक आयोजित कर उन्हें प्रतिदिन जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल शुद्धिकरण संयंत्रों से लेकर अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सप्लाई पर निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि कहीं भी दूषित पानी की आशंका न रहे। अधिकारियों को निर्देश हैं कि जलापूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो संबंधित पर जवाबदेही तय की जाएगी।