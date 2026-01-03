आपका अमृत कैसा: 75 किलोमीटर की पाइप लाइन में 20 किलोमीटर गंदे नाले व नालियों के बीच से पहुंच रहा पेयजल

बालमीक पांडेय @ कटनी. इंदौर महानगर में दूषित पेयजल की सप्लाई ने कई बेगुनाह जिंदगियों को निगल लिया है, सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इंदौर जैसा नजारा भले ही कटनी शहर का न हो, लेकिन शहरवासियों के घरों में अमृत के नाम पर पहुंचने वाला जल शुद्ध नहीं हैं। शहर के 45 वार्डों में 23 हजार घरों में पहुंचने वालो 24.50 एमएलडी पानी में कहीं न कहीं खामी है! इसकी मुख्य वजह यह है कि 25 साल पुरानी लगभग 75 किलोमीटर की पाइप लाइन में 15 से 20 किलोमीटर की लाइन ऐसी है जो गंदे नालों, नालियों से होकर लोगों के घरों तक जा रहा है।

शुक्रवार को पत्रिका द्वारा की गई पड़ताल में हकीकत सामने यह आई कि अधिकांश वार्डों की लाइन क्षतिग्रस्त है, लीकेज की भारी समस्या है। गटर और गंदे नालों से पानी पाइपों में भर जाता है, जिससे लोगों के घरों तक दूषित जल की कुछ समय तक सप्लाई होती है। कई वार्डों में मटमैला व नाले के पानी आने की समस्या आम बात हो गई है। जगह, पन्नी व रबर बांधकर काम चलाया जा रहा है। लाइन को बदलने 2023 से योजना बनी है, लेकिन प्रोजेक्ट आज भी अधर में है। वहीं गुणवत्ता जांच सवालों में हैं। टीडीएस मान भी कई वार्डों का सही नहीं है।