खनन कारोबारियों ने रौंदे नियम: चीरा महानदी व उमराड़ नदी का सीना, मौत की खाई में तब्दील हुईं जीवदायनी

विशेषज्ञ वीके द्विवेदी का कहना है कि नदी का प्राकृतिक प्रवाह रोकने से नदी की गहराई और दिशा बदल जाती है, जिससे बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ता है, रेत की परत हटने से भूजल का स्तर नीचे चला जाता है, जिससे कुएं और हैंडपंप सूखने लगते हैं, जैव विविधता को नुकसान होता है, मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जीवों के अंडे व आवास नष्ट हो जाते हैं, नदी किनारे की भूमि कटने लगती है, जिससे खेत, सडक़ें और घर खतरे में पड़ जाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था प्रभावित होती है, उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है, गांवों और कस्बों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाती है, गहरे गड्ढे बनने से नहाते समय डूबने की घटनाएं बढ़ती हैं, धूल, शोर और प्रदूषण से लोगों में सांस व त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, अवैध खनन से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। स्थानीय आजीविका पर असर पड़ता है, मछुआरे और नदी पर निर्भर समुदाय बेरोजगार हो जाते हैं।