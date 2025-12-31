31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

खनन कारोबारियों ने रौंदे नियम: चीरा महानदी व उमराड़ नदी का सीना, मौत की खाई में तब्दील हुईं जीवदायनी

नियमों को ताक में रखकर हो रहा जिले में रेत हुआ रेत का खनन, कहीं रोक दिया गया था बहाव तो कहीं बना लिए गए रैंप बंद खदानों से बेखौफ निकाली जा रही रेत, जलीय जीव-जंतुओं के साथ मानव जीवन के लिए भी पैदा किया गया संकट

4 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 31, 2025

Send mining in katni

Send mining in katni

कटनी. जिले में रेत का ठेका अक्टूबर माह से बंद हो चुका है। रायल्टी को लेकर ठेका कंपनी और सरकार के बीच तकरार का कोई हल नहीं निकला है। बंद खदानों से तीन माह से बेखौफ खनन जारी रहा है। अब जब खनन पर रोक लगी है तो जीवनदायनी कहीं जाने वाली जिले की दोनों प्रमुख नदी महानदी व उमराड़ नदी में मौत की खाइयां साफ नजर आने लगी हैं। नदियों के घाव साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से 1990 से लेकर 2025 तक खनन कारोबारियों व माफियाओं ने कैसे नदियों के सीने व कोख को छलनी-छलनी किया है। कहीं पर नदी का बहाव रोककर तो कहीं पर रैंप बनाकर तो कहीं पर सडक़ डालकर नदियों से रेत निकालने का काम चल रहा है। निगरानी सिस्टम फेल होने व सांठगांठ की वजह से अबतक रेत निकालने का ठेका लेने वाली कंपनियों ने मनमाफिक रेत निकालने व बेचने का काम किया है।

49 खदानों से निकाली जा रही रेत

जिले के बड़वारा, बरही व ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र से होकर निकलने वाली महानदी व उमराड़ नदी में रेत की खदानें संचालित हो रही हैं। जिले में माइनिंग कार्पोरेशन के द्वारा 49 खदानें स्वीकृत की गई हैं, जिनसे रेत निकाली जा रही है। पूर्व में के वर्षों में इन्हीं खदानों में रेत का मनमाफिक खनन हो रहा है। 1990 से रेत निकासी का काम चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आजतक मैदानी स्तर पर नियमों का पालन कराने जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया।

वर्तमान में खनन बंद होने का दावा

खनिज विभाग व जिला प्रशासन के दावों की बात की जाए तो रेत खनन का काम बंद है। धनलक्ष्मी प्रालि को 2023 में ठेका दिया गया था। कंपनी ने 65 करोड़ रुपए में 49 खदानों से रेत निकासी व विक्रय का ठेका लिया है। कंपनी ने अक्टूबर माह तक खदानें चलाईं, उसके पहले ही खदानें सरेंडर कर दीं। जिले में संचालित सभी 49 रेत खदानें सरेंडर कर दी थीं। कंपनी का तर्क था कि कॉस्टिंग के अनुसार रेत की गुणवत्ता नहीं और ना ही मात्रा मिल रही है। यह हावाला देकर टेंडर सरेंडर कर दिया गया है। बरही में दो, बड़वारा में तीन स्थान पर भंडारण की अनुमति ली गई थी, वहां से रेत बेचने का दावा किया गया है।

यह यह अपनाई जा रही है प्रक्रिया

शेष बचे वित्तीय वर्ष में जबतक नई टेंडर प्रक्रिया नहीं हो जाती तो समीपस्थ जिले के ठेकेदार व पुराने ठेकेदार को पुराने टेंडर पर रेत रेत निकालने की अनुमति दी जानी है। धनलक्ष्मी को नवंबर माह में ऑफर लेटर भी जारी किया गया है, लेकिन अनुबंध न होने के कारण अबतक कंपनी ने खनन नहीं शुरू किया।

कारोबारियों ने किया जन-जीवन को तबाह

बड़वारा, बरही व विजयराघवगढ़ क्षेत्र में रेत निकासी में कहीं पर मानकों का पालन नहीं हुआ। कहीं पर नदी के बहाव को रोककर तो कहीं पर रैंप बनाकर बीच नदी में बड़ी-बड़ी चेन मशीनें लगाकर रेत निकाली गई। नदी के जीवों को तो खत्म किया ही गया, साथ ही मानव जीवन के लिए भी संकट पैदा करने का काम रेत कंपनियों ने किया है।

राघवेंद्र सिंह, ग्रामीण।

नदियों में रेत निकासी के नाम पर जमकर सीना चीरा गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल समस्या, सिंचाई कार्य, निस्तार सबकुछ प्रभावित हुआ है। कुम्हरवारा में दर्दनाक घटना भी हो चुकी है। जेसीबी सहित बड़ी मशीनें लगाकर रेत निकाली जा रही है, जिससे नदियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। जहां-जहां पर खदानें हैं उसके आसपास कई किलोमीटर तक लोग निस्तार नहीं कर पा रहे।

राहुल चौधरी, ग्रामीण।

एक्सपर्ट व्यू: नियमों के विपरीत खनन से होते गंभीर दुष्प्रभाव

विशेषज्ञ वीके द्विवेदी का कहना है कि नदी का प्राकृतिक प्रवाह रोकने से नदी की गहराई और दिशा बदल जाती है, जिससे बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ता है, रेत की परत हटने से भूजल का स्तर नीचे चला जाता है, जिससे कुएं और हैंडपंप सूखने लगते हैं, जैव विविधता को नुकसान होता है, मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जीवों के अंडे व आवास नष्ट हो जाते हैं, नदी किनारे की भूमि कटने लगती है, जिससे खेत, सडक़ें और घर खतरे में पड़ जाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था प्रभावित होती है, उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है, गांवों और कस्बों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाती है, गहरे गड्ढे बनने से नहाते समय डूबने की घटनाएं बढ़ती हैं, धूल, शोर और प्रदूषण से लोगों में सांस व त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, अवैध खनन से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। स्थानीय आजीविका पर असर पड़ता है, मछुआरे और नदी पर निर्भर समुदाय बेरोजगार हो जाते हैं।

वर्जन

जिले में अक्टूबर माह से रेत खदानों से खनन बंद है। अक्टूबर के बाद से अवैध खनन व परिवहन की सूचना पर 15 स्थानों पर रेत के अवैध खनन, परिवहन व ओवर लोड पर कार्रवाई विभाग ने की है। जिले में 20 साल पुरानी खदानें हैं, जहां पर रेत निकाली जा रही है। खाइयां पूर्व के वर्षों की हैं। वर्तमान में नदी की संरचना प्रभावित न हो, इसकी निगरानी कराई जा रही है।

रत्नेश दीक्षित, उप संचालक खनिज।

ये भी पढ़ें

डोली, खाट और बाइक पर जिंदगी, आज भी बस के इंतजार में आदिवासी गांव
कटनी
Bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 09:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / खनन कारोबारियों ने रौंदे नियम: चीरा महानदी व उमराड़ नदी का सीना, मौत की खाई में तब्दील हुईं जीवदायनी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांव से बच्चे को जबड़े में दबोचकर ले गया तेंदुआ, जंगल में मिला शव, मजदूरी से लौटे माता-पिता हुए बदहवास

Leopard attack in katni
कटनी

घर में होना था दशगात्र, पांच शव पहुंच जाने से टूटा दुखों का पहाड़, मची चीख-चित्कार

Accident five death
कटनी

1278 प्राथमिक स्कूलों में एफएलएन मेला, बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर फोकस

Fln mela in katni
कटनी

खेल रहे बच्चे पर झपटा और दबोचकर जंगल ले गया तेंदुआ, दहशत से खड़े रह गए लोग

Child dies in leopard attack in Vijayraghavgarh in Katni
कटनी

विजयराघवगढ़ के घुनौर में तेंदुए की दहशत, 10 वर्षीय बालक को उठा ले गया मचा हड़कंप

कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.