डोली, खाट और बाइक पर जिंदगी, आज भी बस के इंतजार में आदिवासी गांव

जानकारी के अनुसार ढीमरखेड़ा क्षेत्र के रामपुर के आगे तिलमन, शिवनी और सगौना जैसे गांवों में आज तक नियमित बस सेवा शुरू नहीं हो सकी। कुछ मार्ग अब भी खस्ताहाल हैं, जिससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। बस सेवा न होने से युवाओं का भविष्य भी अधर में है। कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाएं और नौकरी के अवसर दूरी और साधन के अभाव में छूट जाते हैं। रोजाना निजी साधन किराये पर लेना या लोडर वाहनों से सफर करना मजबूरी बन चुका है, जो न तो सुरक्षित है और न ही सस्ता।