मेडिकल कॉलेज: दोनों ही रास्तों पर प्राइवेट जमीनें, अधिग्रहण कर बनेगा नया पहुंच मार्ग!

कटनी. जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल में मेडिकल कालेज की स्थापना होनी है। अनुबंध के अनुसार निजी फर्म कॉलेज का निर्माण करेगी और संचालन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कटनी आकर 27 दिसंबर को निर्माण के लिए भूमिपूजन करेंगे। इधर, झिंझरी में जिला जेल के पीछे कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर पहुंच मार्ग को लेकर असंमजस की स्थिति बनी हुई है। एक मार्ग पॉलीटेक्निक कॉलेज के समीप से होकर यहां पहुंचाता है तो वहीं दूसरे मार्ग की मांग मुख्य मार्ग से सीधे की जा रही है। हालांकि दोनों ही मार्गों पर निजी जमीनें स्थित है, जिससे यहां भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार पॉलीटेक्निक कॉलेज के समीप से मेडिकल के लिए आरक्षित जमीन के लिए जाने वाले मार्ग पर एक किसान की करीब सात आरे जमीन स्थित है। प्रशासन ने यहां मार्ग निर्माण के लिए किसान से सहमति ले ली है, लेकिन अबतक यह तय नहीं हो सका है कि किसान को भूमि के बदले भूमि दी जाएगी या मुआवजा की राशि प्रदान की जाएगी। यहां से कॉलेज पहुंच मार्ग के लिए निर्माण में करीब 1.45 लाख की लागत आएगी। यदि किसान को भूमि का मुआवजा दिया जाता है तो करीब 40 लाख का भुगतान शासन को करना होगा। दूसरी ओर मॉडल रोड से सीधे जेल के समीप से मार्ग निर्माण में एक उद्योगपति की जमीन बाधा बन रही है। यहां उद्योगपति की करीब 20 आरे जमीन का अधिग्रहण कर ही मार्ग बनाया जा सकता है। यदि यहां से मार्ग का निर्माण किया जाता है तो करीब 40 लाख रुपए लागत आएगी और जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के रूप में करीब 4 करोड़ का भुगतान शासन को करना पड़ सकता है।