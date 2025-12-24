कटनी में बिना पानी खराब हुई नहरों पर करोड़ों हुए खर्च, मैहर में मरम्मत का इंतजार

कटनी. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बरगी व्यपवर्तन योजना के तहत जबलपुर के बरगी से रीवा तक नर्मदा जल पहुंचाने के लिए स्लीमनाबाद में 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है तो वहीं तीन जिलों को जोडऩे नहरों का निर्माण कराया गया है। टनल का निर्माण तो 14 वर्ष बाद भी अधूरा है लेकिन नहरों का निर्माण करीब चार वर्ष पूर्व हो चुका है। इन नहरों में टनल अधूरी होने के कारण पानी तो नहीं पहुंचा लेकिन चार वर्षों में नहरें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। हाल ही में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 29 करोड़ की लागत से जिले की सीमा में स्थित नहरों का मेंटनेंस कराया गया है लेकिन मैहर जिले की सीमा में आने वाली नहरें अबतक खराब पड़ी हुई हैं। शहर के समीप से ही प्राधिकरण की सीमा के अनुसार मैहर की नहरें शुरू हो जाती है लेकिन अबतक इनका मेंटनेंस शुरू नहीं हुआ है। बताया गया है कि मैहर प्राधिकरण के अंतर्गत इन नहरों के मेंटनेंस का स्टीमेट तैयार कराया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि समयसीमा में टनल का निर्माण पूरा हो जाता है तो कटनी से मैहर व रीवा के लिए नर्मदा जल का रास्ता ये खराब नहरें रोकेंगी और सीपेज की समस्या होगी।