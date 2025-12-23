किसान ने कलेक्टर से कहा… मुझ जिंदा को बता दिया मृत, कहें तो यहीं मर कर दिखाऊं

कटनी. समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की फजीहतें जिले में कम होने का नाम नहीं ले रहीं। एक ओर जहां केंद्र में अधिक वजन लेने, समय पर तौल न होने, स्लॉट समय पर बुक न होने की समस्या है तो वहीं अब यह बात सामने आने लगी है कि जिंदा किसानों को मृत बता दिया गया है। ऐसा ही मामला सोमवार को सामने आया। एक जिंदा किसान को धान के पंजीयन में मृत बता दिया गया है। दुखी किसान कलेक्टर आशीष तिवारी के पास पहुंचा और रुंधे हुए गले से पीड़ा बयां की।

रामभरण विश्वकर्मा निवासी गुरजीकला तहसील रीठी ने लगभग 250 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराया था। लेकिन किसान को पंजीयन में मृत बता दिया गया है। किसान को मैसेज पहुंचा है कि ‘किसान पंजीयन क्रमांक 222420009077 की समग्री आइडी मृत किसान की श्रेणी में पाई गई है, खाद्य विभाग के निर्देशानुसार कृपया अपनी समग्र आइडी के लिए सत्यापन के लिए संबंधित तहसीलदार से संपर्क करें’। दस्तावेजों में मृत घोषित करने से किसान हैरान व परेशान हैं।