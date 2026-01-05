मौत पर सियासत: विधायक आवास पर कांग्रेसियों ने बजाया घंटा तो विधायक व कार्यकर्ताओं ने बजाया डीजे, की आरती व डांस

कटनी. इंदौर में खराब पानी पीने से हुई बेनगुनाहों की मौत, हजारों लोगों के बीमार होने की घटना में संवदेनशीलता दिखाने की बजाय सियासत शुरू हो गई है। रविवार को गुरु नानक वार्ड स्थित विधायक संदीप जायसवाल के निवास पर रविवार दोपहर अजीबोगरीब प्रदर्शन देखने को मिला। एक ओर जहां कांग्रेस ने घंटा बजाकर जनप्रतिनिधियों को जगाने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई तो वहीं भाजपाइयों ने डीजे लगाकर पूजा, आरती व डांस करते दिखे।

इंदौर में दूषित पानी पीने से डेढ़ दर्जन लोगों की मौत और 600 से अधिक लोग जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई इस घटना से आहत है। इस घटना में मीडया के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में रविवार को कांग्रेस मुख्यालय के निर्देश पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ो कांग्रेसी घंटा बजाते हुए विधायक संदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचे।