विजयराघवगढ़ रियासत की स्थापना के 200 वर्ष पूरे, इतिहास, बलिदान की धरोहर उपेक्षा की बयां कर रही गाथा

कटनी. वर्ष 2026 में विजयराघवगढ़ रियासत की स्थापना के दो सौ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक अवसर प्रशासनिक उदासीनता और सांस्कृतिक उपेक्षा के साये में आता दिख रहा है। जिस रियासत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, बलिदान दिए और आधुनिक हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया, उसी की स्मृतियां आज अपने ही क्षेत्र में विस्मृत होती जा रही हैं।

सन 1826 में मैहर रियासत के राजा दुर्जन सिंह के निधन के बाद उनके दो पुत्रों—विष्णु सिंह और प्रयागदास के बीच विरासत का बंटवारा हुआ। विष्णु सिंह को उचेहरा से मैहर तक का क्षेत्र मिला, जबकि प्रयागदास को झुकेही से कैमोर होते हुए मुड़वारा के उत्तरी क्षेत्र तक का भूभाग प्राप्त हुआ। प्रयागदास ने कटनी और झपावन नदी के मध्य बंजारी ग्राम के निकट एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर नई रियासत की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपने आराध्य श्रीराम के नाम पर विजयराघवगढ़ रखा।