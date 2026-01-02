खनिज, राजस्व, स्थानीय पुलिस व प्रशासन के गठजोड़ से जिले में खनिज कारोबारियों व माफियाओं ने चीरा है नदियों का सीना

कटनी. जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां महानदी, उमराड़ नदी और पिपही नदी आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। ये नदियां बड़वारा, बरही सहित विजयराघवगढ़ तहसील से होकर प्रवाहित होती हैं, लेकिन इनके घाटों पर रेत निकासी के नाम पर बड़े पैमाने पर वैध और अवैध खनन किया गया है। इस अंधाधुंध खनन से नदियों का प्राकृतिक स्वरूप बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।

नदी घाटों पर बनी गहरी खाइयां अवैध खनन के स्पष्ट निशान बयां कर रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर रेत निकालने से न केवल नदी का प्रवाह बाधित हुआ है, बल्कि जलीय जीव-जंतुओं के साथ-साथ मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि वर्तमान में कटनी जिले में संचालित होने वाली 49 रेत खदानों का ठेका धनलक्ष्मी प्रालि के पास है, लेकिन टेंडर सरेंडर करने व फिर से वर्कऑर्डर न मिलने के कारण खनन रुका हुआ है।