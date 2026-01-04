सुरक्षा से खिलावाड़: बगैर कैमिस्ट की मौजूदगी में फिल्टर प्लांट में हो रहा पानी का सोधन, निजी कंपनी के हाथों में लाखों लोगों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी

कटनी. इंदौर में खराब पेयजल सप्लाई के बाद भी शहर में हालात नहीं सुधरे हैं। कदम-कदम पर फैली लापरवाही कभी भी शहरवासियों को बीमार कर सकती है, इसकी मुख्य वजह यह है कि शहर की पेयजल सप्लाई की लाइन 25 साल पुरानी तो है ही साथ नाली और नालियों के बीच से गुजरी है, जिसमें लीकेज के कारण आयेदिन समस्या जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी से जुड़े मामले की कमान नगर निगम ने निजी कंपनी के हाथों में सौंपी है। पानी फिल्टर कर सप्लाई करने का काम इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी कर रही है। फिल्टर प्लांट बैराज में सुरक्षा व सोधन में जमकर बेपरवाही हो रही है।

पत्रिका टीम शनिवार दोपहर फिल्टर प्लांट पहुंची, लगभग आधेघंटे से अधिक समय तक कर्मचारियों से बातचीत की, फिल्टर होने वाले पानी का जायजा लिया। यहां पर दो कर्मचारी आग तापते हुए मिले। सोधन संयंत्र में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। मशीनें ऑटोमेटिक चल रहीं थीं। पानी फिल्टर हो रहा था। अंदाज में एलम, ब्लीचिंग आदि कर्मचारी डाल चुके थे।