जिले में बताया गया गोदामों का टोटा, षडयंत्र के तहत जबलपुर भेजने की तैयारी!

कटनी. किसानों से उपज खरीदने के लिए विभागों व प्रशासन द्वारा कई माह पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है, लेकिन समाधान न निकाले जाने के कारण हर बार गंभीर समस्या बनती है। इस साल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मिलर्स से अनुबंध न किए जाने के कारण वे मिलिंग के लिए केंद्र से धान का उठाव नहीं कर रहे। हैरानी की बा बात तो यह है कि जिले में धान भंडारण के लिए 105 गोदाम हायर किए गए थे, जिनमें 3 लाख मैट्रिक टन भंडारण होना था, जो सभी फुल हो गए हैं, लेकिन अब विभाग जबलपुर जिले में धान भंडारण की तैयारी में है। ढीमरखेड़ा क्षेत्र की धान षडयंत्र के तहत जबलपुर में भंडारित कराने की तैयारी है। जबकि उपार्जन नीति के अनुसार सबसे पहले मिलर्स को धान दी जानी थी, इसके बाद गोदामों में रखने की योजना बनाई गई थी, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम ने मिलर्स से अनुबंध नहीं कर पाया।

कारोबारियों का कहना है कि शहर व जिले में सवा सौ से अधिक राइस मिलें संचालित हो रही हैं, 30 हजार मैट्रिक टन से अधिक धान मिलर्स के पास पहुंच सकती थी। मिलर्स को धान न देने के पीछे क्या चाल है, यह सबके समझ के परे है। बताया जा रहा है कि मिलर्स द्वारा सरकार से अपग्रेडेशन राशि की मांग की जा रही है, लेकिन नहीं दिए जाने के कारण मिलर्स हड़ताल पर हैं और धान का उठाव नहीं कर रहे। उल्लेखनीय है कि जिले में 62 हजार 585 किसानों से 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। अबतक 43 हजार 586 किसानों से 3 लाख 61 हजार 764 मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब जो खरीदी हो रही है उसे रखने जगह नहीं है।