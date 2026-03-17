छह दिनों तक पुलिस ने छग के मनीष से की पूछताछ, सट्टे के उगले कई राज

कटनी. माधवनगर पुलिस द्वारा फरवरी माह में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें एक कपड़ा कारोबारी ने कर्मचारी के दस्तावेज लेकर खाता खोलकर लाखों रुपए के अनचाहे ट्रांजेक्शन किए थे। जब पुलिस ने जांच की तो परतें खुलीं और ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में एक छत्तीसगढ़ का मास्टर माइंड सामने आया था, जिसने मास्टर आइडी उपलब्ध कराई थी। इससे पूछताछ के लिए पुलिस ने रायुपर न्यायालय से पीआर ली थी। माधवनगर पुलिस ने 6 दिनों तक पूछताछ की।

टीआई संजय दुबे ने बताया कि मनीष असरानी निवासी माधापारा कांकेर छत्तरीसगढ़ हाल निवासी न्यू राजेंद्र नगर छत्तीसगढ़ को 11 मार्च को पीआर में लेकर पूछताछ की गई। रायुपर न्यायालय ने आदेश अनुसार उसे 17 मार्च को रायुपर न्यायालय में पेश किया जाना है, जिसे टीम लेकर रवाना हो गई है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि मास्टर आइडी खुद लेकर कटनी के योगेश बजाज सहित अन्य जिलों को पहुंचाई है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का सट्टा खेला गया है। पूछताछ में 4 बैंक खातों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए का लेनदेन मिला है। अन्य खातों की जांच चल रही है। कुछ खातों में होल्ड लगा है। बता दें कि इस मामले में माधवगनर पुलिस ने योगेश बजाज, अवधेश गुप्ता, तरुण मोटवानी, मनीष असरानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।