चौपाटी पर गैस संकट का असर: आधा दर्जन दुकानें बंद, कारोबारियों की रोजी पर संकट

कटनी. शहर में रसोई गैस की किल्लत अब सीधे चौपाटी और छोटे खानपान कारोबारियों की रोजी-रोटी पर असर डालने लगी है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण चौपाटी परिसर में ही आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर ताले लग गए हैं, जबकि कई दुकानदार सीमित समय के लिए ही दुकान खोल पा रहे हैं। सिलेंडर न मिलने से नाश्ता, चाट-फास्ट फूड और चाय की दुकानों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सिलेंडर मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। कई बार बुकिंग के बाद भी समय पर गैस नहीं मिल रही। कुछ कारोबारियों को मजबूरी में दुकान बंद करनी पड़ रही है, जबकि कुछ लोग वैकल्पिक इंतजाम कर जैसे-तैसे काम चला रहे हैं। चौपाटी के दुकानदारों के अनुसार गैस के अभाव में कई बार ग्राहकों को बिना सामान दिए ही लौटाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि छोटे दुकानदार रोज की कमाई पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में गैस की किल्लत लंबे समय तक बनी रही तो उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो सकता है। कई दुकानदारों ने प्रशासन से जल्द आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है।