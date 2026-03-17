जिला अस्पताल में मेडिकल वेस्ट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही, खुले में फेंका जा रहा संक्रमित कचरा

कटनी. जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। पिछले कई महीनों से अस्पताल से निकलने वाला खतरनाक जैव-चिकित्सीय कचरा पोस्टमार्टम हाउस के समीप खुले स्थान पर फेंका जा रहा है। इस कचरे में खून से सने कपड़े, इस्तेमाल की गई सिरिंज, संक्रमित दस्ताने, ग्लूकोज की बोतलें, पाइपलाइन, सैनिटरी पैड और अन्य मेडिकल अपशिष्ट शामिल हैं, जो न केवल अस्पताल परिसर की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। सोमवार को भी कर्मचारी द्वारा खुले में मेडिकल वेस्ट सामग्री फेंकी गई, जिसे दृश्य को पत्रिका टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है।

नियमों के अनुसार इस प्रकार के जैव-चिकित्सीय कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन जिला अस्पताल में इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। पोस्टमार्टम हाउस के पास खुले में पड़े इस मेडिकल वेस्ट से तेज दुर्गंध फैल रही है और आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है।