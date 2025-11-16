बड़ी खबर: गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार, दिया बड़ा आदेश

मामले की सुनवाई न होने पर, देवा की मां, अंसुरा बाई ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। 15 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो देवा की मां, अंसुरा ने अदालत में अवमानना ​​याचिका दायर की। याचिका पर 23, 25 और 26 सितंबर को सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों फरार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार न करने पर राज्य सरकार और सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। 26 सितंबर को सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए 8 अक्टूबर तक का समय देते हुए कहा, "हम आपकी दलीलों से सहमत नहीं हैं। अगला कदम अवमानना ​​के आरोप तय करना होगा।"