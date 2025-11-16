बड़ी खबर: गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार, दिया बड़ा आदेश

Supreme Court reprimands mp government in deva pardesi murder case (फोटो- सोशल मीडिया)
Deva Pardesi Murder Case: सवा साल पहले गुना के म्याना थाने में देवा परदेशी की मौत के मामले में मृतक की मां की ओर से दायर अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। याचिका में मृतक की मां ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 15 मई, 2025 के आदेश का अनुपालन नहीं किया है।
याचिका को खारिज करते हुए, सुको ने अदालत के 15 मई, 2025 के निर्देश को लागू नहीं करने के लिए इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले में आरोपी म्याना के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीत मावई और उमरी पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी उत्तम सिंह फिलहाल जेल में हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ दिन पहले, सीबीआई ने राघौगढ़ थाना प्रभारी जुबेर खान को गिरफ्तार कर इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था।
रतलाम में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के भाई के शोरूम में हुई ₹5 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस बिलाखेड़ी निवासी देवा और उसके चाचा गंगाराम की तलाश कर रही थी। इसी बीच, 14 जुलाई, 2024 को म्याना थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीत मावई और ऊमरी पुलिस चौकी प्रभारी उत्तम सिंह ने रणनीति बनाकर देवा पारदी और उसके चाचा गंगाराम पारदी को गिरफ्तार कर म्याना थाने में बंद कर दिया, जहां गंगाराम पारदी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। अगले दिन, 14 जुलाई, 2024 को देवा की बारात गोकुल सिंह चक पहुंचनी थी।
देवा पारदी की मौत के बाद जिला अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। देवा की मौसी और होने वाली दुल्हन समेत दो-तीन महिलाओं ने उसी जगह, जहाँ देवा पारदी का पोस्टमार्टम हुआ था, आत्महत्या का प्रयास करते हुए खुद को आग लगा ली। मृतक देवा के परिवार और समर्थकों के विरोध के बाद, म्याना थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीत मावई समेत 7-8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद, इस मामले में फरार चल रहे उत्तम सिंह को 27 सितंबर, 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। वह सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण करने गया, जहां पहले से मौजूद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच, फरार टीआई संजीत मावई को 5 अक्टूबर, 2025 को बदरवास थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर दो-दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
मामले की सुनवाई न होने पर, देवा की मां, अंसुरा बाई ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। 15 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो देवा की मां, अंसुरा ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की। याचिका पर 23, 25 और 26 सितंबर को सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों फरार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार न करने पर राज्य सरकार और सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। 26 सितंबर को सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए 8 अक्टूबर तक का समय देते हुए कहा, "हम आपकी दलीलों से सहमत नहीं हैं। अगला कदम अवमानना के आरोप तय करना होगा।"
सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि गिरफ्तारियां 15 मई के आदेश और इस अवमानना याचिका के दायर होने और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में की गई थीं। इन परिस्थितियों में, हम प्रतिवादियों को यह बताने का निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के 15 मई के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और गिरफ्तारियां केवल 27 सितंबर, 2025 और 5 अक्टूबर, 2025 को ही क्यों की गईं। अगली सुनवाई 6 नवंबर को हुई, जहां सीबीआई और राज्य सरकार ने न्यायालय में हलफनामे दाखिल किए। 12 नवंबर को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अवमानना याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी में हुई देरी के लिए स्पष्टीकरण माँगा।
बड़ी खबरेंView All
गुना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग