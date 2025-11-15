ट्रैफिक अलर्ट: 17 नवंबर को बंद रहेगा ये स्टेट हाईवे, 6 प्वाइंट बनाकर रास्ते किए डायवर्ट

जिलेभर से आलमी इत्जिमा में मुस्लिम समाज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया है। पहले दिन शुक्रवार को कई लोग वाहनों में सवार होकर तो कुछ बस से भोपाल पहुंचे। निशार खां ने बताया कि साल में एक बार लगने वाले इत्जिमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके अंतिम दिन बड़ी संया में लोग पहुंचेंगे। दूल्हा बादशाह क्षेत्र निवासी शहीद खान ने बताया कि वह चार दिन के लिए सभी काम छोड़कर इत्जिमा के लिए जा रहे हैं। नवी ने बताया कि वह भी अपना काम छोड़कर ४ दिन इत्जिमा में ही सेवा देंगे। (mp news)