ट्रैफिक अलर्ट: 17 नवंबर को बंद रहेगा ये स्टेट हाईवे, 6 प्वाइंट बनाकर रास्ते किए डायवर्ट

almi ijtema sehore traffic plan (फोटो- सोशल मीडिया)
Almi Ijtema: भोपाल के इंटखेड़ी स्थित घासीपुरा में शुक्रवार से चार दिवसीय आलमी तब्लीगी इत्जिमा का आगाज हो गया है। इत्जिमा में देशभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शहर के भोपाल-ब्यावरा-राजगढ़ फोरलेन हाईवे और इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे (Indore-Bhopal State Highway) पर ट्रैफिक दवाब बढ़ गया है।
इत्जिमा में सबसे ज्यादा भीड़ 17 नवंबर को होगी। इत्जिमा में आखिरी दिन प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश और विशेष से भी सामूहिक दुआ के लिए लोग पहुंचते हैं। सीहोर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक प्लान बना लिया है। 17 नवंबर को इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। लोडिंग वाहनों को रोकने के लिए पुलिस ने हाइवे पर पाइंट बनाए हैं। (mp news)
पुलिस के ट्रैफिक प्लान के मुताबिक भोपाल-इंदौर स्टेट हाईवे पर 17 नवंबर को अल सुबह 4 से शाम 6 बजे तक 14 घंटे भोपाल की तरफ जाने वाले सभी लोडिंग वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। इन वाहनों को रोकने के लिए हाईवे पर पुलिस ने 6 पाइंट बनाए हैं।
यह वाहन जावर जोड़, डोडी चौकी, आष्टा चौपाटी, अमलाहा चौकी, सीहोर किसेंट चौराहा,बिलकिसगंज जोड़ के पास खड़े कराए जाएंगे। इन सभी पाइंट पर पुलिस अमला तैनात रहेगा, जो व्यवस्था बनाने में सहयोग करेगा। प्रतिबंध के बाद भी किसी वाहन चालक ने नो एंट्री में प्रवेश किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीहोर तरफ से नर्मदापुरम जाने वाले लोडिंग वाहनों को पुलिस किसेंट चौराहा से सीधे डायवर्ट कर बुदनी होते हुए और आष्टा से कन्नौद खातेगांव मार्ग से निकालेगी। विदिशा की और जाने वाले वाहनों को तूमड़ा के पास से दोराहा होकर बैरसिया रोड निकाला जाएगा। बुदनी से जो वाहन इंदौर की तरफ जाएंगे, उनको रेहटी-भैरुंदा मार्ग से निकाला जाएगा। बस, कार और दूसरे वाहनों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
जिलेभर से आलमी इत्जिमा में मुस्लिम समाज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया है। पहले दिन शुक्रवार को कई लोग वाहनों में सवार होकर तो कुछ बस से भोपाल पहुंचे। निशार खां ने बताया कि साल में एक बार लगने वाले इत्जिमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके अंतिम दिन बड़ी संया में लोग पहुंचेंगे। दूल्हा बादशाह क्षेत्र निवासी शहीद खान ने बताया कि वह चार दिन के लिए सभी काम छोड़कर इत्जिमा के लिए जा रहे हैं। नवी ने बताया कि वह भी अपना काम छोड़कर ४ दिन इत्जिमा में ही सेवा देंगे। (mp news)
इत्जिमा के अंतिम दिन अल सुबह से शाम तक हाईवे की सड़क से भोपाल जाने वाले सभी लोडिंग वाहनों पर रोक रहेगी। कुछ स्थानों से इन वाहनों को डायवर्ट कर भी निकाला जाएगा।- ब्रजमोहन धाकड़, ट्रैफिक इंचार्ज सीहोर
बड़ी खबरेंView All
सीहोर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग