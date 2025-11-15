फंस गया SIR सर्वे: मोबाइल छोड़िए, कंप्यूटर का ABCD तक नहीं जानते बीएलओ

जिले की सभी सातों विधानसभा क्षेत्र में 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर सर्वे में बीएलओ को घर-घर जाकर वर्ष 2003 में दर्ज मतदाताओं का मिलान वर्ष 2025 की सूची से करना है। अगर पुरानी मतदाता सूची (morena voter list) में दर्ज लोग मृत हुए, पलायन कर गए हैं तो उनका नाम हटाना है और जो लोग पलायन करके मुरैना आए हैं, उनके नाम जोडने हैं। इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो वर्ष 2003 के बाद शादी होकर मुरैना जिले में आई हैं।