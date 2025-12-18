वन विभाग की अनुमति बनी बाधा, चंबल पर पैंटून पुल 60 दिन बाद भी अधूरा



पिनाहट-उसेद घाट पर हर वर्ष की तरह मानसून के बाद अस्थायी पैंटून पुल बनाया जाना था, ताकि 15 अक्टूबर से 15 जून तक सीधा आवागमन बहाल हो सके। लेकिन इस बार तय समय सीमा बीतने के दो माह बाद भी पुल शुरू नहीं हो सका। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बिना लिखित अनुमति शेष कार्य कराने से मना कर दिया। पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने पर क्षेत्र के लोगों को यूपी में रिश्तेदारियों में जाने के लिए 140 किमी को फेर लगाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि वन विभाग को भी अभी तक सुधि नहीं आई, जब 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया तब अनुमति के लिए काम रोक दिया है।