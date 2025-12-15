सिर पर बंधी पगड़ी खोली, नदी में डूब रहे सात लोगों की बचाई जान

मुरैना. जौरा क्षेत्र में चंबल नदी के बरसैनी घाट पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब एक मछुआरे की नाव से सात श्रद्धालु राजस्थान के विजयवन सिद्ध स्थान पर जाने के लिए नदी पार कर रहे थे। क्षमता से अधिक सवारियों के बैठने से नदी घाट से 10-15 फीट आगे नाव पलट गई। वहां मौजूद कुछ तैराकों और मछुआरों की मदद से सभी सात लोगों को सकुशल किनारे खींचकर बचा लिया गया। इनमें कुछ लोगों ने सिर पर बांधी हुई पगड़ी को खोल दिया। जिसे पकडक़र ये डूब रहे लोग नदी किनारे आ लगे। डूबने वालों में दो छोटे बच्चे थे जिन्हें भी बचा लिया गया।