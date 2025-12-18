महाराष्ट्र पुलिस ने धुंधीपुरा से चोरी का पांच लाख सोना किया बरामद



पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मूल रूप से कैलारस के धुंधी का पुरा निवासी आरोपी मनीष कुशवाहा पुणे में टाइल्स लगाने का काम करता था। वह काम के बहाने पहले घरों की रेकी करता था और बाद में उन्हीं घरों को अपना निशाना बनाता था। महाराष्ट्र से आई विशेष टीम का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर पी एस सालुंके ने किया। टीम में हवलदार कुलाल शिंदे, भाऊसाहेब राठौर और आरक्षक सुखदेव गावंडे शामिल रहे। स्थानीय जौरा पुलिस ने इस बरामदगी कार्रवाई में पूरा सहयोग प्रदान किया।