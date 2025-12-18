18 दिसंबर 2025,

मुरैना

पानी की फैक्ट्री लगना थी, बन गया स्प्रिट का गोदाम

अलवर के राहुल वर्मा ने भारत ङ्क्षसह गुर्जर से पानी की फैक्ट्री संचालित करने के लिए किराए पर जमीन ली थी। जिस पर टीन का गोदाम बनाकर उसमें ओ पी का भंडारण किया। यहां से क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी।

मुरैना

Sanjay Singh Tomar

Dec 18, 2025

मुरैना. नशे के खिलाफ पुलिस व आबकारी विभाग जितना अलर्ट है उससे ज्यादा अवैध कारोबार करने वाले। पुलिस छापे की खबर पाते ही मुरैना के रिठौराकलां थाना क्षेत्र के टीकरी गांव से अवैध शराब बनाने के लिए एकत्र की जा रही ओपी (स्प्रिट) छोडक़र भाग गए। इस गांव में करीब 25 लाख रुपए कीमती की 14,520 लीटर ओ पी (स्प्रिट) पुलिस ने बरामद की।

थाना प्रभारी रिठौराकलां संतोष बाबू गौतम को मंगलवार को सूचना मिली कि ग्राम टीकरी में भारत गुर्जर के घर के पास बने टीन के गोदाम में बड़ी मात्रा में ओ पी (स्प्रिट)रखी गई है। पुलिस ने दबिश दी। उक्त गोदाम भारत गुर्जर ने राहुल वर्मा निवासी अलवर को पिछले 5-6 महीने से किराए पर दे रखा था। वह यहां पर धीरे-धीरे काम शुरू करने लगा मगर जमीन के मालिक ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया।

67 नीले ड्रम एवं प्लास्टिक कैन में रखे थे

जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी उसने यहां दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां 67 नीले रंग के ड्रम एवं 28 प्लास्टिक के कैन मिले, जिन्हें चेक करने पर ड्रम में कुल 13400 लीटर एवं प्लास्टिक की कैनों में 1120 लीटर इस प्रकार कुल 14520 लीटर जहरीली ओ पी एल्कोहल (स्प्रिंट) जब्त की गई। पुलिस ने राहुल वर्मा निवासी अलवर राजस्थान व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पानी की फैक्ट्री के लिए किराए पर ली जगह

अलवर के राहुल वर्मा ने भारत ङ्क्षसह गुर्जर से पानी की फैक्ट्री संचालित करने के लिए किराए पर जमीन ली थी। जिस पर टीन का गोदाम बनाकर उसमें ओ पी का भंडारण किया। यहां से क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी।

आरोपियों के इरादे जल्द पता लगेंगे

टीकरी गांव से बड़ी मात्रा में ओ पी जब्त की है। ओ पी कहां से आती थी और कहां सप्लाई की जाती, आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपियों के हाथ लगते ही उनके इरादे पता लग पाएंगे।
संतोष बाबू गौतम, थाना प्रभारी, रिठौरा

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / पानी की फैक्ट्री लगना थी, बन गया स्प्रिट का गोदाम

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

