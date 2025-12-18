पानी की फैक्ट्री लगना थी, बन गया स्प्रिट का गोदाम

जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी उसने यहां दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां 67 नीले रंग के ड्रम एवं 28 प्लास्टिक के कैन मिले, जिन्हें चेक करने पर ड्रम में कुल 13400 लीटर एवं प्लास्टिक की कैनों में 1120 लीटर इस प्रकार कुल 14520 लीटर जहरीली ओ पी एल्कोहल (स्प्रिंट) जब्त की गई। पुलिस ने राहुल वर्मा निवासी अलवर राजस्थान व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।