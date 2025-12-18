टीकरी गांव से 25 लाख की ओ पी जब्त, आरोपी फरार

मुरैना. थाना रिठौराकलां पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण हेतु भण्डारित 14,520 लीटर ओ पी (स्प्रिट) कीमती करीबन 25 लाख की जब्त की गई। पुलिस के पहुंचते ही अंधेरे का लाभ उठाकर किराएदार व मकान मालिक दोनों फरार हो गए।
उप निरीक्षक संतोष बाबू गौतम थाना प्रभारी रिठौराकलां को मंगलवार को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टीकरी में भारत सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति के घर के पास बने टीन के गोदाम में बड़ी मात्रा में ओ पी (स्प्रिट) अवैध रूप से भंडारित करके रखी गई है। पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश दी किन्तु पुलिस को आता देख 02 व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर वहां से भाग गए। उक्त गोदाम भारत सिंह गुर्जर द्वारा राहुल वर्मा निवासी अलबर राजस्थान नामक व्यक्ति को पिछले 5-6 महीने से किराए पर दे रखा था। पुलिस द्वारा गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां 67 नीले रंग के ड्रम एवं 28 प्लास्टिक के कैन रखी मिलीं। जिन्हें चेक करने पर ड्रम में कुल 13400 लीटर एवं प्लास्टिक की कैनों में 1120 लीटर इस प्रकार कुल 14520 लीटर जहरीली ओ पी एल्कोहल (स्प्रिंट) कीमती करीबन 25 लाख की रखी मिली। पुलिस ने राहुल वर्मा अलवर राजस्थान व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
अलवर राजस्थान के राहुल वर्मा ने भारत सिंह गुर्जर से जमीन पानी की फैक्ट्री संचालित करने के लिए किराए पर ली थी। लेकिन उक्त जमीन पर टीन का गोदाम बनाकर उसमें ओ पी का भंडारण कर लिया। यहां से क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी पर पता चलेगा कि ओ पी कहां से आती थी और कहां- कहां सप्लाई की जा रही थी।
टीकरी गांव से बड़ी मात्रा में ओ पी जब्त की है। ओ पी कहां से आती थी और कहां सप्लाई की जाती, आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर ही पता चलेगा।
