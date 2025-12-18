टीकरी गांव से 25 लाख की ओ पी जब्त, आरोपी फरार



उप निरीक्षक संतोष बाबू गौतम थाना प्रभारी रिठौराकलां को मंगलवार को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टीकरी में भारत सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति के घर के पास बने टीन के गोदाम में बड़ी मात्रा में ओ पी (स्प्रिट) अवैध रूप से भंडारित करके रखी गई है। पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश दी किन्तु पुलिस को आता देख 02 व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर वहां से भाग गए। उक्त गोदाम भारत सिंह गुर्जर द्वारा राहुल वर्मा निवासी अलबर राजस्थान नामक व्यक्ति को पिछले 5-6 महीने से किराए पर दे रखा था। पुलिस द्वारा गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां 67 नीले रंग के ड्रम एवं 28 प्लास्टिक के कैन रखी मिलीं। जिन्हें चेक करने पर ड्रम में कुल 13400 लीटर एवं प्लास्टिक की कैनों में 1120 लीटर इस प्रकार कुल 14520 लीटर जहरीली ओ पी एल्कोहल (स्प्रिंट) कीमती करीबन 25 लाख की रखी मिली। पुलिस ने राहुल वर्मा अलवर राजस्थान व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।