जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा लगाया आनंद मेला



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता मदान ने महिला सशक्तिकरण एवं माहेश्वरी समाज द्वारा किए जा रहे इस नवाचारपूर्ण आनंद मेले की खूब सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों को जारी रखने की बात कही। तथा इसे एक दिन के बजाय दो दिनों का करने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम सामूहिक रूप से महेश वंदना का गायन हुआ, उसके बाद औपचारिक रूप से आनंद मेला प्रारंभ हो गया। लगभग 500 लोगों ने मेले में उपस्थिति दर्ज की तथा अपनी पसंदीदा खरीदारी की। इस अवसर पर मेगा लकी ड्रा कूपन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बंपर प्राइज के साथ करीब दो दर्जन पुरस्कार वितरित किए गए।