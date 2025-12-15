15 दिसंबर 2025,

सोमवार

मुरैना

जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा लगाया आनंद मेला

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता प्रधान ने किया मेले का शुभारंभ, कहा- महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छी पहल

मुरैना

image

Ashok Sharma

Dec 15, 2025

मुरैना. जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित आनंद मेला रविवार को नियत समय पर प्रारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता मदान एवं अन्य न्यायाधीश, महासभा कार्यकारी मंडल सदस्य संजय माहेश्वरी, राजेश राठी, वरिष्ठ अभिभाषक हरस्वरूप माहेश्वरी, विष्णु कुमार महेश्वरी, रामकुमार महेश्वरी, महिला संगठन की अध्यक्ष स्मिता सुर्जन, सचिव श्वेता माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष शुभा कोठारी, जिला सभा के अध्यक्ष डॉ. अवनीश महेश्वरी, सचिव अशोक कोठारी, सुधीर माहेश्वरी, सुभाष राठी एवं चेतन गांधी की उपस्थित में भगवान महेश के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता मदान ने महिला सशक्तिकरण एवं माहेश्वरी समाज द्वारा किए जा रहे इस नवाचारपूर्ण आनंद मेले की खूब सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों को जारी रखने की बात कही। तथा इसे एक दिन के बजाय दो दिनों का करने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम सामूहिक रूप से महेश वंदना का गायन हुआ, उसके बाद औपचारिक रूप से आनंद मेला प्रारंभ हो गया। लगभग 500 लोगों ने मेले में उपस्थिति दर्ज की तथा अपनी पसंदीदा खरीदारी की। इस अवसर पर मेगा लकी ड्रा कूपन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बंपर प्राइज के साथ करीब दो दर्जन पुरस्कार वितरित किए गए।

मेले में ये सामग्री उपलब्ध

मेले में मीना बाजार, कंफर्ट एंड केयर, प्रणवी फैशन हब, उत्सव क्रिएशन, जयपुर साड़ी कलेक्शन, अनुकृति क्रिएशन एवं रूपम क्रिएशन आदि स्टॉल्स लगाए गए। मीना बाजार पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी, सलवार सूट; कंफर्ट एंड केयर पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स उपलब्ध रहे।

Published on:

15 Dec 2025 02:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा लगाया आनंद मेला

