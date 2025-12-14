पानी से भरे तालाब कब्जाने खाली कर रहा माफिया

जवाहरगढ़ का ये तालाब वर्षों पुराना है। इस तालाब से आसपास के क्षेत्र में किसानों की फसल की सिंचाई की जाती है। तालाब की उपयोगिता गर्मी के दिनों में ज्यादा महसूस होती है। जब पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। तालाब पर लंबे अर्से से लोग कब्जा करने की नीयत बनाए हुए है। पानी कम होने पर यहां खेती होने लगती है। इस तालाब को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ ग्रामीण अगर आगे आते हैं तो तालाब की जमीन कब्जा होने से बच सकती है।