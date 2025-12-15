15 दिसंबर 2025,

सोमवार

बुलेट गाड़ी से गोली जैसी आवाज निकालने पर नकेल, 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त

ग्वालियर. शहर की सडक़ों पर बुलेट बाइक से निकलने वाली ‘गोली जैसी’ कानफोड़ू आवाज अब बीते दिनों की बात हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने इस ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर में शिंदे की छावनी स्थित ऑटोमोबाइल की दुकानों पर दबिश देकर पुलिस ने कुल 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इन साइलेंसरों को विशेष रूप से बुलेट गाडिय़ों में लगाकर तेज और अप्रिय आवाज निकालने के लिए बेचा जा रहा था, जिससे आम लोग खासी दहशत में रहते हैं। मजिस्ट्रेट चेङ्क्षकग के दौरान बड़ी संख्या में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पकड़ी गई थीं, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है।

ग्वालियर

Rahul Adityarai Shrivastava

Dec 15, 2025

ग्वालियर. शहर की सडक़ों पर बुलेट बाइक से निकलने वाली ‘गोली जैसी’ कानफोड़ू आवाज अब बीते दिनों की बात हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने इस ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर में शिंदे की छावनी स्थित ऑटोमोबाइल की दुकानों पर दबिश देकर पुलिस ने कुल 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इन साइलेंसरों को विशेष रूप से बुलेट गाडिय़ों में लगाकर तेज और अप्रिय आवाज निकालने के लिए बेचा जा रहा था, जिससे आम लोग खासी दहशत में रहते हैं। मजिस्ट्रेट चेङ्क्षकग के दौरान बड़ी संख्या में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पकड़ी गई थीं, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है।

कहां कितने साइलेंसर जब्त
< चिराग ऑटोमोबाइल: 12 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त
<कप्तान बुलेट एक्सेसरीज: 30 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त
< अजंता ऑटोमोबाइल: 19 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त

इस प्रकार हैं साइलेंसर: जब्त किए गए साइलेंसरों में ’डोलफिन’, ’डोलकिया’ और ’इंदौरी’ जैसे लोकप्रिय मॉडिफाइड साइलेंसर शामिल हैं।

व्हीकल एक्ट का उल्लघंन पर जुर्माना
इन सभी दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत प्रत्येक दुकानदार पर 1-1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

नंबर प्लेट और अन्य उल्लंघनों पर भी कार्रवाई, लाखों का जुर्माना वसूला
ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को सिर्फ मॉडिफाइड साइलेंसर पर ही नहीं, बल्कि अन्य यातायात उल्लंघनों पर भी शिकंजा कसा।
< झांसी रोड पर: नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वाले 20 वाहनों के चालान किए गए, जिनसे 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।
< यातायात थाना कंपू क्षेत्र में: 5 वाहनों पर कार्रवाई की गई और 2500 रुपए जुर्माना वसूला गया, जिसमें 1000 रुपए एक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ी से वसूल किए गए।
< गोला का मंदिर पर: कुल 47 चालान किए गए, जिनसे 23 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की गई। इनमें से 7 चालान मॉडिफाइड साइलेंसर लगी गाडिय़ों पर किए गए।

दुकानदारों ने छिपाया सामान, फिर भी पकड़े गए
पुलिस को सूचना मिली थी कि ङ्क्षशदे की छावनी में दुकानदार बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और बेचने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए कुछ दुकानदारों ने अपना सामान छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली और अवैध साइलेंसर पकड़ लिए गए।

