बुलेट गाड़ी से गोली जैसी आवाज निकालने पर नकेल, 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त

नंबर प्लेट और अन्य उल्लंघनों पर भी कार्रवाई, लाखों का जुर्माना वसूला

ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को सिर्फ मॉडिफाइड साइलेंसर पर ही नहीं, बल्कि अन्य यातायात उल्लंघनों पर भी शिकंजा कसा।

< झांसी रोड पर: नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वाले 20 वाहनों के चालान किए गए, जिनसे 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

< यातायात थाना कंपू क्षेत्र में: 5 वाहनों पर कार्रवाई की गई और 2500 रुपए जुर्माना वसूला गया, जिसमें 1000 रुपए एक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ी से वसूल किए गए।

< गोला का मंदिर पर: कुल 47 चालान किए गए, जिनसे 23 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की गई। इनमें से 7 चालान मॉडिफाइड साइलेंसर लगी गाडिय़ों पर किए गए।