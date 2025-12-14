साइबर अपराध, डिजिटल फोरेंसिक और एआइ चुनौतियों पर न्यायिक मंथन

उन्होंने बताया कि साइबर अपराध स्वभाव से सीमा रहित होते हैं और कई बार गंभीर तथा अपरिवर्तनीय क्षति के बाद सामने आते हैं। आपराधिक न्याय में डिजिटल फोरेंसिक, आधुनिक जांच तकनीक, ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम, क्षेत्राधिकार की जटिलताएं, मध्यस्थों की वैधानिक जिम्मेदारियां और एआइ जनित सामग्री से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है, क्योंकि इन अपराधों से आम लोगों को वास्तविक नुकसान होता है। उन्होंने तकनीक के माध्यम से होने वाले शोषण के प्रति सतर्कता और मध्यस्थों की उचित सावधानी को महत्वपूर्ण बताया। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने डिजिटल निगरानी, एआइ आधारित हमलों, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तेजी से बदलते डिजिटल वातावरण में न्यायिक तैयारी की आवश्यकता रेखांकित की। सत्र पांच में न्यायाधीश एन. कोटिश्वरसिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायिक कार्यों में सहायक हो सकती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया मानवीय विवेक, कानूनी तर्क और संवैधानिक मूल्यों से ही निर्देशित रहनी चाहिए।