जैसलमेर

इंडोर स्टेडियम में 81 लाख की लागत से बनेगा जिम कॉम्पलेक्स हॉल

सीमावर्ती जैसलमेर में खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 14, 2025

सीमावर्ती जैसलमेर में खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शहर के सम मार्ग स्थित इंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में जल्द ही आधुनिक जिम कॉम्पलेक्स हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना पर 81 लाख रुपए की अनुमानित रूप से लागत आएगी और इसका निर्माण कार्य नगर विकास न्यास की ओर से करवाया जाएगा। जिम हॉल के निर्माण के बाद वहां अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना की जाएगी और इस तरह से एक अपग्रेडेड जिम से इंडोर स्टेडियम में संचालित बास्केटबॉल और हैंडबॉल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाडिय़ों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी नियमित व्यायाम और फिटनेस की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जानकारी के अनुसार इंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में प्रस्तावित जिम कॉम्पलेक्स हॉल को आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जिम हॉल के लिए आवश्यक व्यायाम उपकरण और मशीनें राज्य सरकार की एक जिला एक खेल योजना के तहत भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। गौरतलब है कि योजना में जैसलमेर जिले के लिए जिमनास्टिक खेल का चयन किया गया है। ऐसे में यहां जिमनास्टिक के उपरकणों के साथ जिला क्रीड़ा परिषद की ओर से अन्य मशीनों आदि की व्यवस्था की जाएगी। जिससे खिलाडिय़ों को सम्पूर्ण फिटनेस ट्रेनिंग की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके।

धाक जमा चुके जैसलमेर के खिलाड़ी

खेलों की दुनिया में जैसलमेर का नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। विशेषकर बास्केट और हैंडबॉल में। जिले में पहले से ही बास्केटबॉल और हैंडबॉल की अकादमियां संचालित हो रही हैं। इन दोनों खेलों में जैसलमेर के खिलाडिय़ों ने जिला, राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। कई खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। ऐसे खिलाडिय़ों के लिए फिटनेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद जरूरी होती है। अब इंदिरा इंडोर स्टेडियम में जिम हॉल बनने से उन्हें अभ्यास के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से शरीर को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

जरूरी है शारीरिक क्षमता का विकास

जानकारों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी के लिए तकनीकी अभ्यास के साथ-साथ शारीरिक क्षमता का विकास उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जिम हॉल में उपलब्ध होने वाले आधुनिक उपकरण खिलाडिय़ों की सहनशक्ति, ताकत और लचीलापन बढ़ाने में सहायक होंगे। इससे खिलाडिय़ों के प्रदर्शन में सुधार होगा और चोट की संभावना भी कम होगी। खासकर बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे तेज गति और शारीरिक संपर्क वाले खेलों में यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी। इस जिम हॉल का लाभ केवल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी उठा सकेंगे। खेल अधिकारी के अनुसार स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को भी यहां व्यायाम करने की सुविधा मिलेगी। उनके लिए खिलाडिय़ों के इतर समय निर्धारित किया जा सकेगा। इससे शहर में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन

जैसलमेर के इंदिरा इंडोर स्टेडियम में जिम कॉम्पलेक्स हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। आने वाले समय में यहां कई सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे जैसलमेर में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा सकेगा।

  • सुखाराम पिंडेल, सचिव, यूआइटी, जैसलमेरखेल और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मील का पत्थरइंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में जिम हॉल का निर्माण जैसलमेर के खेल और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिला कलक्टर प्रतापसिंह खेलों के विकास में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में यह परियोजना आमजन को भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन की ओर प्रेरित करेगी।
  • राकेश विश्नोई, जिला खेल अधिकारी, जैसलमेर

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / इंडोर स्टेडियम में 81 लाख की लागत से बनेगा जिम कॉम्पलेक्स हॉल

