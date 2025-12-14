इंडोर स्टेडियम में 81 लाख की लागत से बनेगा जिम कॉम्पलेक्स हॉल

जानकारों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी के लिए तकनीकी अभ्यास के साथ-साथ शारीरिक क्षमता का विकास उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जिम हॉल में उपलब्ध होने वाले आधुनिक उपकरण खिलाडिय़ों की सहनशक्ति, ताकत और लचीलापन बढ़ाने में सहायक होंगे। इससे खिलाडिय़ों के प्रदर्शन में सुधार होगा और चोट की संभावना भी कम होगी। खासकर बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे तेज गति और शारीरिक संपर्क वाले खेलों में यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी। इस जिम हॉल का लाभ केवल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी उठा सकेंगे। खेल अधिकारी के अनुसार स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को भी यहां व्यायाम करने की सुविधा मिलेगी। उनके लिए खिलाडिय़ों के इतर समय निर्धारित किया जा सकेगा। इससे शहर में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।