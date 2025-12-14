हाइटेंशन तारों के करंट से दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध की मौत

देगराय ओरण में बिजली की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से दुर्लभ प्रजाति के एक गिद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि देगराय ओरण से निकल रही बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से प्रवासी पक्षियों की मौत व घायल होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। देगराय ओरण व आसपास के क्षेत्र में गिद्ध, कुरजां व गोडावण का पड़ाव है। कई बार इनके उड़ान भरने के दौरान चपेट में आने से करंट से उनकी मौत हो जाती है। रविवार को भी देगराय ओरण से निकल रही बिजली की तार की चपेट में आने से एक दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पक्षी प्रेमी सुमेरसिंह भाटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृत गिद्ध का पोस्टमार्टम करवाया। उन्होंने बताया कि ओरण से निकल रही बिजली की हाइटेंशन लाइनों से टकराकर प्रवासी पक्षियों की मौत हो रही है।