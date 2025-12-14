14 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

गाय को बचाने बस ने लगाए ब्रेक, पीछे से भिड़ी गाड़ी

पोकरण क्षेत्र के चाचा गांव के पास शनिवार की रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 जने घायल हो गए।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 14, 2025

पोकरण क्षेत्र के चाचा गांव के पास शनिवार की रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 जने घायल हो गए। जिनका पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। पर्यटकों की एक निजी बस शनिवार रात जैसलमेर की तरफ जा रही थी। इस दौरान चाचा गांव के पास सड़क पर अचानक एक गाय आ गई।

जिसे बचाने के प्रयास में बस चालक ने तेज ब्रेक लगाए। जिससे पीछे चल रही एक गाड़ी बस से टकरा गई। हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही उसमें सवार मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के सिराठा निवासी प्रवीण पुत्र अनिल व अली पुत्र अनवर घायल हो गए। गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें लगी।

घायलों को तत्काल पोकरण के राजकीय जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल रामसिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गाय को बचाने बस ने लगाए ब्रेक, पीछे से भिड़ी गाड़ी

जैसलमेर

