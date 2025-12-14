आसमान में छाए बादलों ने बढ़ाया सर्दी का अहसास, 3.9 डिग्री गिरा पारा

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.0 और न्यूनतम 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि एक दिन पहले यह क्रमश: 29.9 व 11.8 डिग्री रहा था। इस तरह से एक दिन में अधिकतम पारे ने करीब 4 डिग्री का गोता लगा दिया। दिन भर धूप-छांव का खेल चलने और सर्दी की झलक से लोगों ने गर्म नमकीन व चाय-कॉफी के सेवन को तरजीह दी। वहीं मूंगफली, गुड़ व तिल से बनी गजक, रेवड़ी, पपड़ी आदि उत्पादों की मांग में भी तेजी नजर आई। शाम के समय ठंडक बढ़ जाने से रात 9 बजे से पहले ही ज्यादातर बाजार सूने हो गए। लोग घरों की ओर लौटने को विवश हुए।