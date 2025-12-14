14 दिसंबर 2025,

रविवार

जैसलमेर

आसमान में छाए बादलों ने बढ़ाया सर्दी का अहसास, 3.9 डिग्री गिरा पारा

स्वर्णनगरी सहित सीमावर्ती जिले में पिछले दिनों से तेज धूप के कारण सर्दी के अहसास में कमी के बाद मौसम ने करवट बदली है।

less than 1 minute read
जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 14, 2025

स्वर्णनगरी सहित सीमावर्ती जिले में पिछले दिनों से तेज धूप के कारण सर्दी के अहसास में कमी के बाद मौसम ने करवट बदली है। रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने से सूर्यदेव ज्यादातर ओट में रहे। इस दौरान शीतल हवाओं के चलने का दौर भी बना, जिससे कई दिनों बाद दिन में हल्की सर्दी महसूस की गई।

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.0 और न्यूनतम 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि एक दिन पहले यह क्रमश: 29.9 व 11.8 डिग्री रहा था। इस तरह से एक दिन में अधिकतम पारे ने करीब 4 डिग्री का गोता लगा दिया। दिन भर धूप-छांव का खेल चलने और सर्दी की झलक से लोगों ने गर्म नमकीन व चाय-कॉफी के सेवन को तरजीह दी। वहीं मूंगफली, गुड़ व तिल से बनी गजक, रेवड़ी, पपड़ी आदि उत्पादों की मांग में भी तेजी नजर आई। शाम के समय ठंडक बढ़ जाने से रात 9 बजे से पहले ही ज्यादातर बाजार सूने हो गए। लोग घरों की ओर लौटने को विवश हुए।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / आसमान में छाए बादलों ने बढ़ाया सर्दी का अहसास, 3.9 डिग्री गिरा पारा

