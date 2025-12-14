एक और मंदिर को बनाया निशाना: जवाहरनगर सैक्टर तीन के राम दरबार मंदिर में दो दानपात्र और स्पीकर ले उड़े चोर

श्रीगंगानगर. इलाके में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के जवाहरनगरसैक्टर तीन में स्थित राम दरबार मंदिर में अज्ञात चोर घुस गए और दो दानपात्र व एक स्पीकर चोरी कर ले गए। इस घटना का खुलासा सुबह करीब साढ़े छह बजे उस समय हुआ जब मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और पट खोले। अंदर दानपात्र व स्पीकर गायब देखकर उन्होंने तुरंत मंदिर प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। पिछले सप्ताह सदभावनानगर में मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर में चेारी की वारदात हुई थी, हालांकि कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ़्तार किया। लेकिन चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाया है।