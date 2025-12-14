एक और मंदिर को बनाया निशाना: जवाहरनगर सैक्टर तीन के राम दरबार मंदिर में दो दानपात्र और स्पीकर ले उड़े चोर

श्रीगंगानगर. इलाके में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के जवाहरनगरसैक्टर तीन में स्थित राम दरबार मंदिर में अज्ञात चोर घुस गए और दो दानपात्र व एक स्पीकर चोरी कर ले गए। इस घटना का खुलासा सुबह करीब साढ़े छह बजे उस समय हुआ जब मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और पट खोले। अंदर दानपात्र व स्पीकर गायब देखकर उन्होंने तुरंत मंदिर प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। पिछले सप्ताह सदभावनानगर में मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर में चेारी की वारदात हुई थी, हालांकि कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ़्तार किया। लेकिन चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाया है।
मंदिर पुजारी सुबह पहुंचा तब घटना का पता चला
जवाहरनगर सेक्टर तीन में महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अग्रसेन विद्या मंदिर परिसर में राम दरबार मंदिर का संचालन किया जा रहा है। ट्रस्ट के पदाधिकारी गौरव मित्तल ने बताया कि पुजारी महेंद्र शर्मा के मंदिर पहुंचते ही चोरी का पता चला। सूचना पर जवाहरनगर थाने से एएसआई राजकुमार मौके पर पहुंचे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर सामने आया कि तड़के तीन चार बजे के बीच दो युवक मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और वहां रखे दो दानपात्र व एक स्पीकर लेकर बाहर आए। दोनों युवक अलग-अलग गलियों से फरार हो गए। दोनों दानपात्रों में करीब 10 से 15 हजार रुपए की राशि होने का अनुमान है।
