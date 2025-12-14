14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

एक और मंदिर को बनाया निशाना: जवाहरनगर सैक्टर तीन के राम दरबार मंदिर में दो दानपात्र और स्पीकर ले उड़े चोर

- श्रीगंगानगर में सर्दी बढ़ते ही चोरी की वारदातों में भी इजाफा मंदिर में हुई चोरी के बाद जांच करते प्रबंध समिति के सदस्य

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 14, 2025

श्रीगंगानगर. इलाके में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के जवाहरनगरसैक्टर तीन में स्थित राम दरबार मंदिर में अज्ञात चोर घुस गए और दो दानपात्र व एक स्पीकर चोरी कर ले गए। इस घटना का खुलासा सुबह करीब साढ़े छह बजे उस समय हुआ जब मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और पट खोले। अंदर दानपात्र व स्पीकर गायब देखकर उन्होंने तुरंत मंदिर प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। पिछले सप्ताह सदभावनानगर में मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर में चेारी की वारदात हुई थी, हालांकि कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ़्तार किया। लेकिन चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाया है।


मंदिर पुजारी सुबह पहुंचा तब घटना का पता चला

जवाहरनगर सेक्टर तीन में महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अग्रसेन विद्या मंदिर परिसर में राम दरबार मंदिर का संचालन किया जा रहा है। ट्रस्ट के पदाधिकारी गौरव मित्तल ने बताया कि पुजारी महेंद्र शर्मा के मंदिर पहुंचते ही चोरी का पता चला। सूचना पर जवाहरनगर थाने से एएसआई राजकुमार मौके पर पहुंचे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर सामने आया कि तड़के तीन चार बजे के बीच दो युवक मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और वहां रखे दो दानपात्र व एक स्पीकर लेकर बाहर आए। दोनों युवक अलग-अलग गलियों से फरार हो गए। दोनों दानपात्रों में करीब 10 से 15 हजार रुपए की राशि होने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 11:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / एक और मंदिर को बनाया निशाना: जवाहरनगर सैक्टर तीन के राम दरबार मंदिर में दो दानपात्र और स्पीकर ले उड़े चोर

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यह कैसा जश्न: जर्जर सड़कें, निराश्रित पशुओं का जमावड़ा

श्री गंगानगर

लो आ गई सर्दी: पहली जबरदस्त धुंध, विजिबिलिटी घटी

श्री गंगानगर

राज्य की भाजपा सरकार के दो वर्ष पूर्ण: मंत्रीजी,वीसी वाली बीमारी दूर करो,मंच से उठी आमजन की पीड़ा

श्री गंगानगर

फ्लाई ओवरब्रिज पर तेज गति से दौड़ रही कार ट्रक से टकराई, एक महिला की मौत, तीन गंभीर घायल

श्री गंगानगर

बार संघ चुनाव: सहानुभूति का कार्ड चला, पिछले साल हारे लक्ष्मण और अरमान सेतिया ने चखा जीत का स्वाद

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.